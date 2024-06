La mejor opción para este fin de semana: ya está en Netflix la película con más éxito del siglo XXI

En la industria actual sería muy complicado discernir lo que significa ser la película con más éxito. Sobre todo, teniendo en cuenta el estado actual en el que se encuentra el mercado de la exhibición. Siguen por supuesto, apareciendo fenómenos taquilleros como el reciente caso de Del revés 2, pero por contraparte se dan fracasos sorprendentes de la talla de El especialista o Furiosa. Sin embargo, hubo un tiempo anterior al auge del streaming en el que la taquilla todavía era un zona amiga para los estudios y no un territorio hostil y paradójicamente, estas películas se alojan ahora en los inmensos catálogos de plataformas como Netflix. Superando en muchos casos, los niveles de audiencias de otros estrenos inmediatos.

Es el caso de Bohemian Rhapsody, nuestra recomendación cinéfila para este fin de semana. El filme dirigido por Bryan Singer (en realidad lo terminaría de rodar Graham King) fue el auténtico fenómeno de la cartelera, colocándose en el Top 5 de las producciones más taquilleras del 2018. Siendo la película con más éxito en su terreno, el biopic musical. 910 millones de dólares en todo el mundo, superando a una dura competencia llena de blockbusters de acción como Venom, Aquaman, Misión Imposible: Fallout o Deadpool, entre otras. Pero la historia de ascenso a la fama de Queen no fue únicamente la película con más éxito dentro de su género, sino que además obtuvo cinco nominaciones en la 91ª Edición de los Oscar. Haciendo de esta forma casi un pleno con cuatro estatuillas y siendo en realidad, la que más premios cosechó en la alfombra roja del 2019. Bohemian Rhapsody no pudo coronarse del todo, pero en cambio consiguió algo bastante más complicado: poner de moda el biopic musical en Hollywood.

La película con más éxito popular

Los Oscar de 2019 fueron uno de los más repartidos que se recuerdan. Recordemos que Bohemian Rhapsody tuvo cuatro galardones pero que sin ir más lejos, Roma, Black Panther y Green Book se llevaron tres categorías cada una. La última terminaría coronándole como la gran triunfadora de la noche, llevándose el Oscar a la Mejor película. Decisiones polémicas que dejaron algo fría a la crítica especializada que sí que vio en La favorita y en la propia Roma, historias plausibles de conquistar la noche más importante para el cine en el mundo.

No obstante, la que terminaría marcando tendencia como la película con más éxito popular sería Bohemian Rhapsody. Su efecto virtuoso y sus beneficios han llevado a que los grandes estudios todavía a día de hoy sigan plasmando en la gran pantalla la vida de los artistas más icónicos. En 2022 tuvimos a Elvis y a Whitney Houston, mientras que este año hemos podido ver reflejada la vida de Amy Winehouse en Back to Black e incluso hemos tenido una representante del género española como Segundo premio, inspirada en el nacimiento de Los Planetas. La moda melómana (o mitómana) no terminará aquí, el próximo 2025 veremos a Timothée Chalamet como Bob Dylan a Jaafar Jackson como Michael Jackson y a Noomi Rapace como Maria Callas.

¿De qué trata ‘Bohemian Rhapsody’?

La sinopsis oficial de Bohemian Rhapsody es la siguiente: “El filme plasma el meteórico ascenso de la banda al Olimpo de la música a través de sus icónicas canciones y su revolucionario sonido, su crisis cuando el estilo de vida de Freddy Mercury estuvo fuera de control, y su triunfal reunión en la víspera del Live Aid. Mientras sufría una enfermedad que ponía en peligro su vida, el cantante dio uno de los conciertos de rock más grandes de la historia”.

También fue la película con más éxito para su protagonista, Rami Malek. El actor de ascendencia egipcia se llevaría su primera nominación y Oscar, impulsando su carrera tras brillar en la pequeña pantalla con Mr. Robot. Desde entonces ha sido el villano en la última película de James Bond, Sin tiempo para morir y se ha puesto a las órdenes de directores ilustres de la talla de David O.Russell con Ámsterdam o de Christopher Nolan y su última cinta triunfal en los Oscar, Oppenheimer. En 2025, podremos verle en The Amateur y Nuremberg.

Bohemian Rhapsody dura poco más de dos horas y está disponible tanto en Netflix como en Disney +. Su gran reparto se completa con Joseph Maxxello, Ben Hardy, Gwilym Lee, Lucy Boynton, Aidan Gillen, Tom Hollander y Mike Myers.