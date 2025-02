Primer adelanto de ‘O’Dessa’: Sadie Sink protagoniza un musical postapocalíptico

Más allá de David Harbour o de Joseph Quinn, no son muchos los integrantes de Stranger Things que han logrado brillar fuera de la serie de Netflix. De hecho su principal protagonista, Millie Bobby Brown, no ha tenido ningún largometraje exitoso fuera de la comodidad de la «gran N roja». En cambio, tanto Harbour como Quinn han encontrado su espacio en Marvel y el cine de superhérores, donde el primero regresará a su papel de Red Guardian con Thunderbolts, mientras el segundo tendrá su estreno el próximo verano, cuando por fin asuma el papel de Johnny Storm en Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos. Pero dentro del reparto de la serie creada por los hermanos Duffer, existe otro perfil que poco a poco está también, haciéndose un hueco en Hollywood. Nos referimos a Sadie Sink, la jovencísima actriz que se hizo mundialmente conocida por dar vida a Max Mayfield y que ahora, acaba de sorprender a todo el mundo con el tráiler de O’Dessa.

Radicalmente diferente a todo lo que nos podamos encontrar dentro del cine comercial convencional, O’Dessa es una ópera rock postapocalíptica que encuentra en Sink a la protagonista perfecta, como una chica de granja que se embarca en una búsqueda épica para recuperar una preciada reliquia familiar. Producida por Fox Searchlight y Hulu, este primer adelanto no quiere dejarse nada en el tintero, mostrándose como una historia musicalmente arrolladora, donde cada uno de los miembros del elenco parecen cantar con todo su corazón. Con un aspecto completamente punk y cargada con su guitarra, Sink parece el rostro ideal para un papel que le va como anillo al dedo. Labrándose paulatinamente, un estatus incipiente de intérprete totalmente versátil. Pero, ¿de qué trata O’Dessa? ¿quién más aparece en su magnífico reparto? Programada para llegar a Hulu el 28 de marzo, lo más probable es que en España termine siendo un estreno que llegue directamente a la plataforma de Disney +. Aunque por el momento, todavía esperamos con esperanza un salto previo a nuestras salas de cine.

‘O’Dessa’: sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de O’Dessa se centra en el viaje de una joven a una ciudad extraña y peligrosa, donde conoce el amor verdadero. No obstante, por el camino tendrá que salvar su alma, poniendo a prueba el poder del destino. En el elenco, Sink no es el único rostro conocido del atípico filme que ha dirigido y escrito Geremy Jasper. Coprotagonizando junto a la estrella de 22 años encontramos a Kelvin Harrison Jr., quien recientemente apareció en Elvis y puso su voz a Taka en Mufasa: El rey león. El resto del reparto secundario se configura con Murray Bartlett (The White Lotus), Regina Hall (Scary Movie), Kelly MacDonald (No es país para viejos), Mark Boone Junior (Batman Begins) y Bree Elrod (Red Rocket). Un casting con múltiples caras conocidas para un proyecto que trágicamente, parece condenado a formar parte del calendario de estrenos destinados a las mermadas posibilidades de la pequeña pantalla.

O’Dessa es la segunda película que dirige Jasper, tras su ópera prima Patti Cake$. Estrenada en 2017, dicha pieza de cine independiente se centraba en una aspirante a rapera intentaba abrirse camino en un mundo complicado para perfiles como el suyo. Antes de estas dos producciones, el realizador había logrado algo de experiencia tras las cámaras codirigiendo junto a George Greville, los videoclips de Dog Days Are Over de Florence + the Machine y Love You Like a Love Song de Selena Gomez. Jasper y Jason Binnick escribieron y produjeron ellos mismos las 16 canciones que suenan en O’Dessa. Por su trabajo en Patti Cake$, Jasper fue nominado a los premios DGA y a los Film Independent Spirit, recibiendo varios elogios por un trabajo que terminó convirtiendo a su protagonista, Danielle Macdonald, en una estrella emergente.

El final de Stranger Things

Como el resto de sus protagonistas, Sink pronto dejará atrás su participación en Stranger Things, la cual comenzó en la segunda temporada. El final de la icónica serie llegará este verano, dividiendo la temporada una vez más en dos partes. «Esta es nuestra temporada más grande y ambiciosa hasta ahora. Es como ocho películas taquilleras», contaba en su momento Ross Duffer.

De los actores jovenes del show, Sink parece la mejor posicionada para convertirse en una figura relevante en la gran pantalla. El mismo año de su debut en la serie de Netflix, formó parte del casting de El castillo de cristal y en 2022 interpretó a la hija de Brendan Fraser en La ballena. Tendremos que esperar para tener una fecha definitiva de O’Dessa en nuestro país.