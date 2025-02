‘Capitán América 4’ debuta con las peores críticas que se le recuerdan a una película de Marvel

Hay fracasos críticos que pueden anticiparse en la propia producción de los proyectos. Ese es precisamente, el caso de Capitán América 4. A la nueva película de Marvel le han ido sucediendo varios cambios de guionistas y constantes reshoots que ya anticipaban, cómo el director Julius Onah y los ejecutivos de la casa de las ideas no tenían muy claro hacia dónde iban a dirigirse con la historia del superhéroe de las barras y las estrellas. Por eso, el desastre en el recibimiento de la prensa especializada de hace escasas horas, estaba casi tan seguro como el lóbrego futuro que le espera al personaje interpretado por Anthony Mackie.

Capitán América 4 se estrenará este fin de semana en los cines de todo el mundo. Y claro, la única esperanza del estudio teniendo en cuenta el recibimiento de los críticos, reside en lograr al menos tener un buen desempeño dentro de la taquilla internacional. Pero es que, ni siquiera en este ámbito Sam Wilson y compañía lo tendrán sencillo. Pues hablamos de un proyecto con un presupuesto que ronda los 300 millones de dólares. Es decir, esta Capitán América: Brave New World tendrá que cosechar unos 600 millones de dólares en la cartelera, si la major no quiere tener otro título con perdidas notorias en su box office particular. Esto no sería un problema, si la cuarta entrega del personaje anteriormente interpretado por Chris Evans no fuese el último de una colección de cintas mediocres que no logran conectar con la audiencia. Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, Thor: Love & Thunder, The Marvels…a pesar de algunos éxitos puntuales, parece claro que la productora quiere quitarse «esta fase» de películas para abordar, con cierta esperanza y anhelo, todos esos largometrajes que sí poseen la categoría de blockbuster esperado. Nos referimos por supuesto, a Cuatro Fantásticos: Primeros pasos y a las dos próximas entregas de los Vengadores; Doomsday y Secret Wars. Pero, ¿Cuán duras han sido las reseñas? ¿Hay algún punto de vista positivo sobre la película? ¿Supone esto el punto y final a la progresión del personaje interpretado por Mackie?

‘Capitán América 4’: «Un aburrimiento»

La sinopsis oficial de Capitán América 4, nos pone en la piel de un Sam Wilson que todavía tiene que lidiar con las altas expectativas del escudo que porta. Transición que ya vimos en la serie Falcon y el Soldado de Invierno y que ahora, se repite en la escala de una historia en la que este héroe sin poderes, debe enfrentar a varias amenazas conjuntas. Entre ellas una conspiración mundial y al Hulk rojo al que da vida Harrison Ford.

Tras 121 reseñas en el momento de escribir el presente artículo, Brave New World tiene una de las peores notas medias del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Pues, por mucho que haya logrado reunir a actores de la talla de Ford, Giancarlo Esposito o Liv Tyler, nada parecía poder solventar el hecho de que nos encontramos ante un producto con cero reclamo por parte del mainstream.

En Rotten Tomatoes, Capitán América 4 maneja un porcentaje de 51% de críticas positivas y entre ellas, «lo bueno» que se destaca es que la previsión era mucho peor que los resultados obtenidos tras el preestreno. En cambio, las reseñas negativas subyacen a lo incomprensiblemente aburrida que es la cinta:

«No es un film anti-Trump, pero desde luego sí es anti-diversión (…) ha generado críticas de todos los sectores. Pero una película tan insulsa no justifica tantos lamentos», escribía Adam White para The Independent.

En THR, Frank Scheck es todavía más dañino. «Es una película mediocre en la que parece que su complicada trama ha sido minuciosamente elaborada sin una pizca de inspiración (…) un guion (…) el humor escasea (…) unos efectos especiales decepcionantes».

El futuro de Marvel

Aún siendo Capitán América: Brave New World un auténtico desastre para el estudio, el UCM todavía tiene dos oportunidades más de recomponerse este 2025. La primera llegará con Thunderbolts, programada para el próximo 2 de mayo. Una reunión de antihéroes que intentará salvar el mundo ante la ausencia de los Vengadores oficiales. Pero si existe una apuesta determinante, ese es el reboot de Reed Richards y su familia de superhéroes, la cual llegará a los cines el 25 de julio.

En el apartado televisivo, Kevin Feige y su equipo tienen entre manos otro grupo de series relevantes que estrenar. Ironheart, Wonder Man y la más importante, Daredevil: Born Again.