Anthony Mackie cree que la Academia ha pasado por alto su carrera: «El Capitán América es mi Oscar»

Dentro de aproximadamente un mes, sabremos si el futuro de Anthony Mackie en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) luce tan brillante como el escudo de las barras y estrellas que porta como superhéroe. Porque Capitán América: Un nuevo mundo será el estreno fílmico en solitario del de Nueva Orleans con el cargo heredado de la mano de Steve Rogers (Chris Evans). Mackie ya apareció en la valorada serie Falcon y el Soldado de Invierno, pero esta vez será la gran pantalla la que juzgue el interés de su personaje y por tanto, su futuro en la casa de las ideas. Por el momento tiene asegurado estar presente en los dos próximos largometrajes de los Vengadores y aunque considera que la Academia no ha valorado como tocaba algunos de sus papeles anteriores, Mackie cree que poder dar vida al superhéroe es su «Oscar particular».

En realidad, al actor no le falta razón con su falta de reconocimiento. Porque antes de estrenarse en el cine de la casa de las ideas, Mackie ya había formado parte de algunos grandes largometrajes como su debut interpretativo en 8 millas. El biopic de Eminem en el que dio vida al antagonista, Papa Doc. No obstante, no fue hasta 2024 cuando su carrera comercial despegó, dando rostro y voz a uno de los principales aliados del líder de los Vengadores. Su primera incursión en la estrategia de títulos confeccionados por Kevin Feige llegó con Capitán América: El Soldado de Invierno, se replicó en Vengadores: la era de Ultrón e incluso tuvo una breve aparición dentro de Ant-Man. En 2016 formó parte de la lucha entre Rogers y Tony Stark en Capitán América: Civil War. Por último y antes de la serie anteriormente mencionada, Mackie tuvo cierta participación en los dos éxitos más grandes del estudio; Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame. Ahora el reto pasa por conseguir hacer rentable a una película donde él es el máximo protagonista y en la que Disney ha tenido que invertir hasta 300 millones de dólares.

Anthony Mackie: ¿no se valora su carrera?

El estreno de Capitán América: Un nuevo mundo está programado unas pocas semanas antes de la ceremonia de los Oscar 2025, por lo que la promoción de su ambicioso filme surge entre las noticias y reportajes que van confeccionando el camino hacia la alfombra roja. Un tema que Anthony Mackie no ha querido esquivar en una de sus últimas entrevistas su ausencia en las diferentes ediciones, a pesar de haber participado en producciones con bastante peso en la gala de las estatuillas doradas.

Así que cuando le preguntaron por el inminente evento que se celebrará en el teatro Dolby de Los Ángeles, el actor no rehuyó la pregunta y comentó las extrañas sensaciones que le produce el anuncio de las nominaciones y la que es, la noche más importante del año en el mundo del cine:

«Siempre es curioso para mí cuando llega la temporada de premios porque sé que he hecho al menos cuatro interpretaciones que podrían haber sido nominadas, sino al Globo de Oro, al Oscar o al Emmy. Capitán América es mi Oscar, porque me han pasado por alto muchas veces en mi carrera», le contaba a la revista Esquire.

Desde luego, si repasamos brevemente la carrera de Mackie, podemos darnos cuenta en seguida de su capacidad para haber formado parte del casting de filmes tan relevantes como las dos ganadoras del Oscar a la Mejor película, Million Dollar Baby y En tierra hostil. Por otra parte, también ha participado en proyectos como Ella me odia de Spike Lee, Half Nelson, Destino oculto, Dolor y dinero y Detroit de Kathryn Bigelow.

‘Capitán América: Un nuevo mundo’

Capitan América: Un nuevo mundo llegará a los cines de todo el mundo el próximo 14 de febrero. Dirigida por Julius Onah y reescrita en varias ocasiones por diferentes guionistas, su sinopsis oficial es la siguiente:

«Tras reunirse con el recién elegido presidente de Estados Unidos (Harrison Ford), Sam (Anthony Mackie) se encuentra en medio de un incidente internacional. Debe descubrir la razón detrás de un nefasto complot global antes de que la verdadera mente maestra tenga al mundo entero viendo rojo».

Además de Mackie y Ford, la historia recupera a dos personajes de El increíble Hulk (2008), como son Liv Tyler y Tim Blake Nelson. Después, el elenco se completa con Giancarlo Esposito, Rosa Salazar, Danny Ramirez, Carl Lumbly, Rachel Markarian y Takehiro Hira, entre otros.