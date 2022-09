Premios Emmy 2022: horario en España, dónde ver y lista de las series nominadas

Quedan dos días para la ceremonia de entrega de los Premios Emmy y los aficionados a las series están deseando conocer todos los detalles. La ceremonia tendrá lugar durante la madrugada del lunes 12 al martes 13 de septiembre y de nuevo Movistar Plus+ la emitirá la ceremonia en simultáneo desde el Microsoft Theatre.

La 74ª edición de los Primetime Emmy Awards premian lo más destacado del panorama televisivo desde junio 2021 a mayo de 2022.

¿A qué hora se podrá ver en España?

Las horas de diferencia con EEUU marcan el inicio de la ceremonia que se podrá ver a partir de las dos de la madrugada del 12 al 13 de septiembre hora española. La previa, la alfombra roja y la ceremonia se ofrecerán en Movistar Plus+ en Series por Movistar Plus+ y Fest por Movistar Plus+.

El horario de reatrasmisión en España sería a las 00:25 h. la previa La noche de los Emmy 2022, a las 01:30h. la Alfombra roja y a partir de las 02:00 h. la ceremonia de la 74ª edición de los Primetime Emmy Awards que será presentada por el cómico Kenan Thompson.

El programa especial de Movistar Plus+ lo van a presentar Cristina Teva y Laia Portaceli, acompañadas de los especialistas en series Alberto Rey, Isabel Vázquez y Elena Neira. Además, al día siguiente, el martes 13, se emitirá un resumen con los mejores momentos de la gala en Estrenos por M+ a las 17:00 horas y Series por M+ a las 21:00 horas.

Lista de las series nominadas a los Premios Emmy 2022

En la categoría de series de comedia están nominadas Abbott Elementary, Sólo hay asesinatos en el edificio, Barry, Curb Your Enthusiasm, La maravillosa Sra. Maisel y Lo que hacemos en las sombras. En cuanto a las series de drama están nominadas Succession, The White Lotus, Stranger Things, El juego del calamar, Ozark, Severance, Yellowjackets y Euphoria.

Las nominadas a Mejor serie limitada o miniserie son Dopesick, The Dropout, ¿Quién es Anna?, Pam and Tommy y The White Lotus.

Mejor serie de Drama

Better Call Saul (AMC)

Euphoria (HBO)

Ozark (Netflix)

Severance (Apple TV+)

El juego del calamar (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

Yellowjackets (Showtime)

Mejor serie de Comedia

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO)

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Hacks (HBO)

La maravillosa señora Maisel (Amazon Prime Video)

Solo asesinatos en el edificio (Disney)

Ted Lasso (Apple TV+)

Lo que hacemos en las sombras (FX)

Mejor serie limitada

Dopesick (Disney)

The Dropout (Disney)

¿Quién es Anna? (Netflix)

Pam and Tommy (Disney)

The White Lotus (HBO)