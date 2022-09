Dónde ver las series dramáticas nominadas a los Emmy 2022

Quedan unos días para que se celebre el 12 de septiembre la gala de los Premios Emmy y se descubran cuáles son las series ganadoras de este 2022. Las nominadas a Mejor serie de Drama son las siguientes: Better Call Saul, Euphoria, Ozark, Severance, El juego del calamar, Stranger Things, Succession y Yellowjackets. Os vamos a contar dónde se puede ver cada una de las series dramáticas nominadas a los Emmy 2022.

Better Call Saul

Las cinco primeras temporadas de Better Call Saul están disponibles en Netflix España y los 13 episodios de la sexta temporada pueden verse en exclusiva en Movistar Plus+. Lo que está claro es que la temporada 6 de Better Call Saul también acabará llegando a Netflix pero todavía no hay ninguna fecha definitiva.

Euphoria

En HBO Max se pueden ver las dos temporadas de Euphoria, una de las series más vistas de los últimos años. Este drama adolescente protagonizada por Zendaya está basada en la serie israelí del mismo nombre creada por Ron Leshem y Daphna Levin.

Ozark

En la plataforma de streaming Netflix se pueden ver las 4 temporadas de esta conocida serie. Un empresario se traslada con su familia a Ozarks con graves problemas económicos. El protagonista al que da vida Jason Bateman intenta sin éxito lavar dinero para salvar la situación pero se ve obligado a pagar una deuda a un narcotraficante mexicano para mantener a su familia.

Severance

En Apple TV+ se puede ver esta serie cuya trama sigue a Mark Scout, director de un equipo en Lumon Industries cuyos empleados se han sometido a un procedimiento quirúrgico que separa sus recuerdos entre su ámbito laboral y su vida personal de forma permanente e irreversible.

El juego del calamar

En Netflix se puede ver la primera temporada de esta intensa serie coreana que se ha convertido en uno de los fenómenos de audiencia de los últimos años. La plataforma de streaming ha anunciado que habrá una segunda temporada pero todavía no se sabe cuál será la fecha del estreno.

Stranger Things

En Netflix se pueden ver las cuatro temporadas de esta serie de suspense que es una de las más vistas de la plataforma de streaming. Netflix estrenó los 7 episodios de la primera parte el pasado 27 de mayo y la segunda parte el 1 de julio.

Succession

En HBO Max se puede ver esta serie dramática que es la que cuenta con más nominaciones a los premios Emmy de este año. Una serie de la que se pueden ver 3 creada por Jesse Armstrong que cuenta los problemas de Logan Roy (Brian Cox), el propietario de una empresa de comunicación familiar por la que se pelearán sus futuros herederos.

Yellowjackets

Un drama protagonizado por un equipo de fútbol colegial de mujeres con gran talento que sobrevive a un accidente de avión. Veinticinco años después, cada una de estas jóvenes ha construido su propia vida y nadie quiere hablar de lo sucedido. Pronto se darán cuenta de que los secretos no se pueden guardar para siempre… En Movistar Plus+ se puede ver esta original serie que se está nominada al premio a mejor serie dramática.