Cuándo son los Emmy 2022: fecha y horario

Se acerca la celebración de la 74 edición de los Premios Emmy y la novedad principal de este año es que vuelve a su sede habitual en Los Ángeles. La celebración de los Emmy 2022 se transmitirán en vivo desde Microsoft Theatre el lunes 12 de septiembre, después de dos años en los que debido a la pandemia del coronavirus se trasladó a otras sedes.

La ceremonia de estos premios tendrá lugar el lunes 12 de septiembre a las 8 p.m. hora local y durará casi tres horas y se transmitirá en vivo por NBC y de forma gratuita por el servicio de streaming Peacock. Lo más seguro es que no se emita en abierto en España aunque otros años ha sido retransmitida Movistar+.

El presentador de la ceremonia

El conocido cómico Kenan Thompson será el presentador de la gala los Emmy 2022. Kenan obtuvo un Emmy en 2018 a Mejor Música Original y Letras por su trabajo en el sketch de Saturday Night Live Come Back Barack. Ha sido miembro del reparto de la NBC de comedia serie Saturday Night Live desde el año 2003y ha protagonizado la comedia de situación de NBC Kenan , que se estrenó en 2021.

Su éxito comenzó cuando formó parte del reparto de la serie de comedia de sketches All That de Nickelodeon. En 1996, comenzó a protagonizar cont Kel Mitchell su propia comedia Kenan & Kel (1996-2000). Thompson también ha trabajado en The Mighty Ducks, Good Burger y como protagonista en la película de 2004 Fat Albert .

Las nominaciones de los Emmys 2022

HBO Max ha logrado 140 nominaciones en todas las categorías por lo que sería la vigésima vez que esta plataforma de streaming ha obtenido la mayor cantidad de nominaciones. La plataforma de streaming Netflix ha quedado en segundo lugar con 104 nominaciones.

La serie de HBO Max Succession ha sido nominada a 25 premios entre ellos el de mejor actor principal en una serie dramática en la que se enfrentarán dos de sus actores protagonistas Jeremy Strong y Brian Cox. Un duelo de titanes por el mismo premio. También Jason Bateman por Ozark y Bob Odenkirk porBetter Call Saul han sido nominados.

Las series Ted Lasso y The White Lotus han obtenido 20 nominaciones cada una y la comedia Hacks y Solo asesinatos en el edificio 17. La serie de éxito coreana El juego del calamar ha logrado 14 nominaciones a estos premios, incluidas las nominaciones de los actores Lee Jung-jae, O Yeong-su, Park Hae-soo y HoYeon Jung. Otros actores nominados en esta edición son Donald Glover, Jason Sudeikis, Zendaya, Reese Witherspoon, Amanda Seyfried, Sarah Paulson y Sandra Oh.