Los planes de Mediaset para Nochevieja: Xuso Jones y Sandra Barneda darán las Campanadas desde Formigal

Este martes 2 de diciembre Mediaset España ha desvelado sus planes para la próxima Nochevieja. Hace semanas se anunció que serán Sandra Barneda y Xuso Jones los encargados de dar las Campanadas en simulcast para Telecinco y Cuatro. Hoy, en una rueda de prensa se ha desvelado que la retransmisión se hará desde la estación de esquí de Formigal-Panticosa, del Grupo Aramón, en el corazón del Pirineo Aragonés, rodeada de icónicos tresmiles y un paisaje que cada temporada atrae a miles de esquiadores y turistas.

Desde la terraza de Marchica, su emblemático après-ski a pie de pistas, Sandra Barneda y Xuso Jones conducirán la retransmisión de fin de año antes de ceder el protagonismo al reloj de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Sallent de Gállego, una de las villas más singulares y pintorescas del Alto Gállego, donde sonarán las doce campanadas.

Los detalles de esta retransmisión especial han sido presentados hoy en una rueda de prensa celebrada en Marchica, a la que han asistido Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón; Sandra Barneda y Xuso Jones, presentadores de Mediaset España; Antonio Gericó, presidente ejecutivo del Grupo Aramón; y Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset España.

Para Jorge Azcón, «va a ser la primera vez que se emitan las Campanadas desde una estación de esquí y estamos encantados por ello. La experiencia de la nieve en Aragón es espectacular porque es global: no es solo poder hacer un plan sano, con familia o con amigos, significa hacer un plan muy divertido porque tenemos el mejor après-ski de toda España».

Por su parte, Antonio Gericó ha señalado que para el Grupo Aramón «es un orgullo que los espectadores puedan descubrir la magia de Formigal- Panticosa y la esencia del invierno en Aragón en una noche tan especial. Sin duda, la retransmisión de las Campanadas desde Marchica será una oportunidad única para mostrar el extraordinario entorno que nos rodea».

En la misma línea, Jaime Guerra ha destacado: «Las Campanadas no son solo la retransmisión del día 31. Hoy damos el pistoletazo de salida a una campaña de promoción y comunicación de un mes entero en el que vamos a estar contando a los espectadores que van a poder despedir el año con nosotros, en el ambiente de fiesta, navideño y familiar que nos proporciona este enclave único».

La presentación para Barneda y Jones también tiene un significado especial

Sandra Barneda ha explicado que «la noche del 31 es una de las noches más bonitas del año, una de las que más esperanza se reparte en el mundo. Desde que yo era pequeña, cuando veía las películas navideñas y me leían los cuentos, ¡todo pasaba en la nieve! Y este año, hacer las Campanadas en la nieve, en este enclave, me parece la imagen más bonita».

Xuso Jones ha añadido: «Yo veía en TikTok y en otras redes el ambientazo de Formigal y de Marchica, tan sano, tan divertido, tan familiar… Por eso, cuando me dijeron que iba a presentar las Campanadas y que sería desde aquí, fue como un sueño hecho realidad».

Un enclave único en el Pirineo Aragonés

Situada en el corazón del Valle de Tena, Formigal-Panticosa es la estación con más dominio esquiable de España: 182 kilómetros repartidos en los diferentes sectores de Portalet, Anayet, Sarrios y Sextas.

En este último enclave se encuentra Marchica, un espacio que a lo largo de sus 15 años de historia se ha convertido en una referencia del ocio y el entretenimiento del après-ski, por cuyo escenario han pasado artistas nacionales e internacionales como Juan Magán, Taburete, Nervo, Yves o Morten, entre otros muchos. Su terraza a pie de pistas, su programación musical, sus sesiones de DJs y su capacidad para reunir a visitantes de todo el país lo han consolidado como uno de los lugares más emblemáticos del invierno en el Pirineo.

A apenas unos minutos de la estación se encuentra Sallent de Gállego, una villa de unos 1.500 habitantes, considerada una de las más pintorescas del Pirineo Aragonés.

A orillas del río Gállego y rodeada de algunos de los ‘tresmiles’ más representativos de la cordillera, destaca por su casco antiguo y por la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, templo gótico tardío del siglo XVI declarado Bien de Interés Cultural, que marcará el ritmo al que se tomarán las 12 uvas los espectadores antes de brindar por el nuevo año.