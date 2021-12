Netflix es la plataforma de vídeo bajo demanda que más contenido genera a lo largo del año. Esta circunstancia, también lleva a que en ciertas épocas, estrene varios títulos que se adecuan a las características propias de la temporada. Ahora, estamos entrando en navidad y las familias comienzan a consumir contenido de esta índole. Pero en las redes sociales han saltado las alarmas, debido a la existencia de una película navideña de Netflix, que estaría obligando a más de un padre a dar una explicación a sus niños sobre el personaje de Papa Noel. La película en cuestión es David y los elfos, un film polaco que, aparentemente está recomendada para todos los públicos.

David y los elfos está dirigida por Michal Rogalski y cuenta la historia de un niño que se hace amigo de un Elfo. El ayudante mágico de Papa Noel se llama Albert y, desbordado por el trabajo, huye del mundo mágico hasta la civilización humana. Es entonces cuando comienza una relación de amistad con Dawid, el niño protagonista de esta historia. ¿Hasta aquí todo correcto verdad? No parece que, con esta premisa, su contenido vaya a ser inadecuado para los más pequeños de la casa. Pues en las redes sociales, varios padres han hablado de los problemas que ha tenido con sus hijos con esta película navideña de Netflix, advirtiendo a otros padres que no la vean en familia, porque no debería ser catalogada por edades con el distintivo de 0+ (para todas las edades).

👁 ¡Familias con niñis! Me avisan de que hay una peli en Netflix, David y los elfos, que habla de Papá Noel y esa gente mágica como si no fueran mágicos, ejem… que lo sepáis por si acaso en vuestra casa sí son mágicos y preferís que lo sigan siendo. pic.twitter.com/GbUfzYZedd — Eugenia 🍏 (@aquimonroy) December 12, 2021

Mucho ojo con esta nueva película de Netflix, "David y los elfos", porque NO es apta para niños. ⚠️Ojo porque desvelan información "sensible" sobre la #Navidad. NO es para ver en familia con los peques. pic.twitter.com/sgLHh1G1nH — Netámbulo 🦉 (Juanan) (@Netambulo) December 11, 2021

Poco a poco se ha ido generando una bola de nieve que ha crecido exponencialmente, cuando varios padres que ya la habían visto, han entrado a estos hilos de Twitter para comentar las experiencias incómodas que han tenido, dadas las preguntas que han generado en sus hijos sobre la existencia de Papa Noel o de incluso el Ratoncito Pérez.

Aviso, en la película de David y los Elfos de Netflix le dicen varias veces a los niños que Papá Noel no existe y que el ratoncito Pérez tampoco.

Que luego lo intentan arreglar, si.

Pero que los niños te van a decir "Es eso cierto mamá?" Y les vas a tener que decir la verdad — ~ Vanessa Naveira ~ Madre de D*os! (@Vanessa_Naveira) December 12, 2021

Independientemente del conflicto generado, otras personas aseguran que vista la película entera, el desenlace apunta hacia la fantasía y la magia, resolviendo todos los problemas con los guiños clásicos del género. Remate final que no ha evitado que los padres estén preocupados por generar esa primera duda en sus hijos.