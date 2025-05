La película de Johnny Depp que traumatizó para siempre a su hija Lily Rose Depp: «Es un recuerdo difícil»

Hollywood vive en una época dorada para la nostalgia. Ya sea por la vía de secuelas tardías de impacto sideral como Top Gun: Maverick, Bitelchús Bitelchús o Gladiator II, como por la tendencia live action de algunos clásicos animados a la altura de Lilo y Stitch y Cómo entrenar a tu dragón. Dos revisiones en acción real de las cuales, se esperan sendos taquillazos económicos mundiales. Pero esta tendencia no sólo atañe a lo estrictamente narrativo, sino más que nunca, la profesión se hereda. Los llamados Nepo baby comienza a dominar en la industria y una de sus principales caras visibles es cómo no, Lily Rose Depp.

La hija del célebre actor Johnny Depp ocupa todas las portadas, gracias en parte a la credibilidad que le ha dado protagonizar Nosferatu (2024). Y por supuesto, en cada entrevista es preguntada por la idea de una carrera a la sombra de su padre y claro está, la prensa también suele querer conocer qué películas de este recuerda con más cariño. Sin embargo en una de sus más recientes entrevistas, Rose Depp ha salido al paso explicando cuál es la cinta protagonizada por su padre que la traumatizó de pequeña. Teniendo en cuenta la filmografía del tres veces nominado al Oscar, podríamos pensar muchas opciones fílmicas que pudiesen causar dicha sensación. Pero lo que no esperábamos es que ese largometraje en cuestión fuese Eduardo Manostijeras (1990). Depp ya había participado en varias producciones reconocidas, no obstante su primera colaboración con Tim Burton fue lo que realmente hizo despegar su carrera en la industria.

Bajo cierto manto gótico, y con el solipsismo tan característico del cineasta, es cierto que esta revisión de Frankenstein puede contener imágenes impactantes. Ahora bien, Eduardo Manostijeras tiene muy presente su idiosincrasia de cuento maniqueo y el impacto de Lily Rose Depp solo se entiende teniendo en cuenta la vio cuando únicamente tenía tres años.

Lily Rose Depp quedó traumatizada

El rechazo de Lily Rose Depp no pasa en realidad por el terror sobre maquillaje del personaje o el de algunos aspectos de su ambientación, sino por ese desprecio general de los diferentes roles sobre el protagonista encarnado por su padre:

«Me dejó traumatizada. No porque él me diera miedo, sino porque todo el mundo era malo con él y eso me hacía enfadar mucho», le contaba la intérprete a la revista Harper’s Bazaar. Depp confesaba antes en su entrevista con el medio que siempre se había sentido atraída por el género del terror y que estas películas tenían que hacer «sentirte algo» y ese algo, explicaba que llegaba como influencia directa de su padre. «Somos actores muy distintos, pero eres el producto de tu entorno, y ese es un mundo que siempre me ha interesado», le decía a la publicación especializada en moda.

Sea como fuere, esa experiencia infantil ha derivado en que la actriz nunca haya querido volver a ver el filme protagonizado por su progenitor y Winona Ryder: «Recuerdo que me dejó petrificada. Y eso es raro, porque no tengo muchos recuerdos de cuando era tan joven. Es un recuerdo difícil de mi infancia».

Por último, añadió que esa experiencia le sirvió para el rodaje a las órdenes de Robert Eggers de la anteriormente mencionada Nosferatu: «Eduardo es el bueno de la historia, y Nosferatu es algo así como el malo, pero hay una parte de mí que empatiza un poco con Nosferatu. ¿Estoy enferma por pensar así?».

El futuro de la actriz

Los comienzos de Lily Rose Depp no fueron excesivamente glamurosos, siendo su amistad con Harley Quinn Smith (hija de Kevin Smith) la que alimentaría su participación en precisamente dos largometrajes del director de Clerks; Tusk (2014) y Yoga Hosers (2016). Mucho después participaría en la desastrosa The Idol (2023), pero el año pasado con el remake de Murnau, el público conoció de verdad el talento de una actriz que incluso llegó a entrar a las quinielas de la Academia por su tormentosa interpretación de Ellen Hunter.

¿De qué trata ‘Eduardo Manostijeras’?

La sinopsis oficial nos cuenta cómo durante una noche de Navidad, una anciana le cuenta a su nieta la historia de Eduardo Manostijeras, un joven creado por un inventor que no pudo acabar su obra, dejándole con cuchillas en lugar de dedos.

La increíble banda sonora de Danny Elfman y el gusto por los decorados y la artesanía de Burton elevaron el filme hasta la condición de obra de culto de los 90. Actualmente está disponible en las plataformas de streaming de Disney +, Filmin y Movistar +.