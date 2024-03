Patty Jenkins asegura seguir trabajando en el guion de ‘Star Wars: Rogue Squadron’

“Que la fuerza te acompañe” es un lema que deberían repetirse todos los días aquellos a los que Disney, en algún momento, les encargó un proyecto del universo de Star Wars. La propiedad intelectual de la Casa del Ratón ha ido dando bandazos desde el estreno de su última trilogía, la cual sus fans, la consideran como la peor de la franquicia. No obstante y calidad aparte, el mundo creado por George Lucas sigue siendo un terreno muy lucrativo. La continuación de la saga original le ha valido a las arcas de la compañía, una recaudación en salas de más de 4.000 millones de dólares, pero aún con todo, desde Lucasfilm no quieren terminar devaluando la marca en las salas y por ello, se han dedicado en los últimos años a explotar sus historias vía streaming, concretamente en Disney +. Recientemente, la productora comenzó a confirmar nuevas películas, apartando otras de su calendario. Una de estas era la Rogue Squadron de Patty Jenkins, un spin-off que creíamos cancelado, pero que ahora según la directora, todavía se está desarrollando su guion.

No es que Jenkins haya tenido mucha suerte con sus futuras películas, sobre todo tras el descalabro económico de Wonder Woman 1984. La directora iba a dirigir la tercera parte de la superheroína, pero llegó el cambio del DC Universe de James Gunn y Peter Safran, en el que no precisaban contar ni con ella, ni con Gal Gadot. Después, también estaba al frente de la nueva adaptación biográfica de Cleopatra, también con la actriz israelí, hasta que la producción pasó a manos de la canadiense, Kari Skogland. Ahora, según Jenkis en el sello dirigido por Kathleen Kennedy esperan un primer borrador de la historia.

“Cuando dejé Star Wars para hacer Wonder Woman 3, pensé que quizás regresaría a Star Wars después de hacer Wonder Woman 3. Así que llegamos a un preacuerdo para que esto no sucediera”, le contaba la californiana al podcast de TCM/Max en Talking Pictures. A continuación, explicó cómo todo cambio con la desaparición del proyecto de la amazona de Detective Cómics: “Cuando eso desapareció, Lucasfilme y yo dijimos ‘oh, tenemos que cerrar ese acuerdo’. Lo cerramos justo cuando empezaba la huelga. Ahora debo un borrador de guion de Star Wars, de modo que veremos qué pasa. ¿Quién sabe?”.

‘Rogue Squadron’: Un proyecto especial para Jenkins

Al contrario de lo que pueda parecer por el mero hecho de ser la entrega de una franquicia, Rogue Squadron en realidad, es una historia especial y personal para Jenkins. Es imposible saber mucho de su incipiente desarrollo, pero se espera que se centre en las misiones de una nueva generación de pilotos, algo que podría ser una especie de Top Gun de la ciencia ficción. Pero lo que realmente acerca sentimentalmente a la cineasta al proyecto es que su padre fue en el pasado un piloto de combate.

Por otra parte, Jenkins ya mencionó a finales del 2022 que en realidad el proyecto no estaba cancelado oficialmente: “Lucasfilm me preguntó si consideraría regresar a Rogue Squadron después de Wonder Woman 3, lo cual fue un honor, así que acepté (…) aún sigo en ello y este proyecto ha estado en desarrollo desde entonces. No sé si se hará o no. Nunca lo sabemos hasta que se completa el proceso de desarrollo”.

El futuro fílmico de Star Wars

Por el momento, desde Lucasfilm no han desmentido o confirmado la información proporcionada por Jenkins, lo cual es bastante extraño teniendo en cuenta que sí que ha comunicado producción de varios largometrajes. Desde la cinta con Pedro Pascal, The Mandalorian & Grogu, hasta Star Wars: The New Order Jedi, con Daisy Ridley interpretando de nuevo a Rey. La primera de facto, tiene pendiente el estreno el 22 de mayo de 2026. Aparte de estos dos proyectos, el director James Mangold está en la agenda de la compañía para contarnos la historia sobre el origen de la fuerza y del primer jedi.

Quizás el poco afán que la productora tiene en estos instantes por conectar sus historias vaticine positivamente la reincorporación de Rogue Squadron. Parece complicado eso sí que una planificación tan exhaustiva y planteada como la de Disney, pueda introducir ahora un nuevo elemento, sin tener que mover algunos de sus otros futuros estrenos.

Desde 2020 con la secuela de Wonder Woman, Patty Jenkins no ha vuelto ha dirigir más películas.