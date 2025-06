Olvidada por los Goya: la mejor película española de la década está arrasando en HBO Max

Que los Goya no tienen en cuenta el lado más autoral del cine es algo que se puede apreciar desde la propia pasada edición, donde El 43 y La infiltrada compartieron un ex aequo que seguramente, debería haber ido a parar a las vitrinas de La estrella azul y Segundo premio. No obstante, una de las mayores injusticias cometidas por el certamen patrio sucedió en 2023 con Alcarràs (2022), al no conceder ni siquiera uno de los bustos del célebre pintor al segundo largometraje como directora de Carla Simón. Ahora es la mejor película española de la década que puede verse en HBO Max.

Rompiendo la maldición del cine español en el Festival de Berlín con el Oso de Oro a la mejor película, todo parecía indicar que Alcarràs terminaría siendo una de las grandes obras que se disputarían el Goya a le mejor película en 2023. Más aún teniendo en cuenta que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas la consideró para ser la elegida para enviarla a la preselección de los Oscar. Tras once nominaciones, el filme de Simón no era la gran protagonista al tener en frente otras opciones tan imponentes como As Bestas, pero sí que se esperaba algún tipo de reconocimiento victorioso en alguna de las categorías. Sin embargo, pecó de tener ese punto de slow cinema que no suele encajar demasiado con los gustos y pasiones de los académicos que votan en masa. Ese desplante puede haber hecho que Alcarràs sea menos conocida, pero lo que no puede evitar nadie es que en este momentos el trabajo de Simón ostente el título de mejor película española en HBO. En el circuito general de premios eso sí, la realizadora se llevó el Feroz a la mejor dirección y arrasó en los Gaudí. Pero, ¿de qué trata realmente su historia y por qué es uno de los relatos más especiales que ha tenido en los últimos años el cine español?

¿De qué trata ‘Alcarràs’?

La sinopsis oficial de Alcarràs es la siguiente: «La familia Solé lleva varias generaciones cultivando una gran extensión de melocotoneros en Alcarràs, una pequeña localidad rural de Cataluña. Desgraciadamente para ellos, este verano puede que sea su última cosecha. La fruta ya no renta y los paneles solares están sustituyendo a los árboles».

Con un elenco repleto de caras desconocidas, Simón cultiva desde el neorrealismo, un retrato rural de herencia y sobre todo de familia. Pues entre otras cosas, la cinta forma parte de la trilogía temática que la directora vertebra en torno a la memoria familiar, incluyéndose aquí su ópera prima Verano 1993 (2017) y Romería, su futuro drama que estuvo nominado a la Palma de Oro en la pasada edición del Festival de Cannes.

No busquéis por tanto, rostros genuinamente conocimos en esta radiografía honesta donde lo natural florece con una veracidad más propia del cine documental. El casting principal lo conforman Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset, Albert Bosch, Ainet Jonou, Josep Abad, Montse Oró y Berta Pipó. El guion lo firmó la propia Simón y Arnau Vilaró. Siendo esta, la única ocasión en la que la catalana no ha firmado ella sola el libreto de una de sus historias.

Con una duración de dos horas, la crítica nacional e internacional se rindió a Alcarràs. Tanto que en la reconocida web de Rotten Tomatoes posee un 93% de reseñas positivas. Si no se tiene una suscripción a HBO, la película también está disponible en Movistar + y Netflix.

La mejor película española de HBO

Actualmente, Alcarràs es la mejor película española que podemos encontrar en HBO. Ocupando el puesto Nº8 en el Top 10 de cintas más vistas de la plataforma. Una lista que comandan Mickey 17 y Mountainhead, la última película que ha dirigido Jesse Armstrong, creador de Succession (2018). El top viral completo actual queda así:

Mickey 17 Mountainhead La maldición del colgante La primera profecía La guitarra flamenca de Yerai Cortés Elle Los hermanos Sisters Alcarràs La acompañante El nuevo exótico Hotel Marigold

En cambio, para poder ver Verano 1993 debemos tener Filmin o Netflix. Romería llegará a los cines el 5 de septiembre.