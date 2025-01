En Estados Unidos lo tienen claro: la mejor película de 2024 es española

«Nadie es profeta en su tierra» es una expresión habitual cuando se atiende a los grandes nombres, triunfantes antes en el extranjero que entre sus propias fronteras. Adagio común en el arte y sobre todo especialmente doliente en España, donde no son pocos los artistas que terminan siendo mejor valorados a nivel internacional. En el séptimo arte patrio tenemos ejemplos claros, como Pedro Almodóvar o Javier Bardem. Aunque tampoco nos vamos a engañar, estos reciben un odio casi siempre derivado de sus opiniones ideológicas y a menudo, de la hipocresía inherente de algunos de sus mensajes. Sin embargo y a pesar de su éxito en la meca de Hollywood, la mejor película de 2024 es Española y no tiene nada que ver con estas dos figuras del celuloide.

Hablamos de Cerrar los ojos, el testamento final y carta de amor al cine del director Víctor Erice. Sí, seguramente los conocedores del filme ahora mismo se estén preguntando cómo es posible que esta, pueda ser catalogada como la cinta más celebrada del pasado año, si en realidad se estrenó en 2023. Bueno, la razón de esto es que el estreno internacional del filme llegó bastante más tarde que su proyección en el patio de butacas de nuestro país. Como del mismo modo, pasa aquí con otras producciones del extranjero. El caso es que dicha sentencia valorativa llega desde el otro lado del charco, pues a diferencia de lo ocurrido en la 38ª edición de los Premios Goya, un prestigioso medio norteamericano no ha dudado en colocar el trabajo de Erice en la cúspide de su lista anual de títulos destacados del recién abandonado año.

Esos elogios no son aislados y ni siquiera representan el lugar mas lejano al que ha llegado este drama de metacine sobre la vejez. Hace algunos meses, el encargado de valorar positivamente la historia fue Hideo Kojima, creador de videojuegos tan emblemáticos como ‘Metal Gear Solid’ o ‘Death Stranding’. El creativo nipón compartió en su cuenta de Instagram su gusto por la sensibilidad del vizcaíno, del que por otra parte ya era admirador gracias a cintas como El sur y El espíritu de la colmena.

La mejor película 2024 es española

El medio encargado de encumbrar a Cerrar los ojos no ha sido otro que The New Yorker. Una auténtica referencia cultural en Estados Unidos. Y el nombre detrás de la publicación es el del crítico Justin Chang, quien ha seleccionado una lista cuidada y alejada de lo popularmente conocido por el grueso del público. En ella se encuentran también El mal no existe o Nickel Boys.

«La película adquiere el silencio inquietantemente consolador de una sesión espiritista, como si nos estuviera confrontando con el espíritu del mismo cine», escribía Chang en el medio. Cerrar los ojos está disponible en Movistar + y bajo alquiler en Apple TV +, Prime Video y Filmin.

¿De qué trata ‘Cerrar los ojos’?

La sinopsis oficial es la siguiente: «Un reconocido actor español, Julio Arenas, desaparece durante el rodaje de una película. Aunque nunca se llega a encontrar su cadáver, la policía concluye que ha sufrido un accidente al borde del mar. Varias décadas después, el misterio vuelve a la actualizada raíz de un programa de televisión que pretende evocar la figura del actor, ofreciendo como primicia imágenes de las últimas escenas en que participó, rodadas por el que fue su íntimo amigo, el director Miguel Garay».

El guion, con tintes autobiográficos por parte de un Erice que tampoco pudo terminar la película que se menciona en la trama, fue escrito por él y por Michel Gaztambide, el escritor de cabecera del director Enrique Urbizu. Uno de sus puntos más destacados es la interpretación de un casting lleno de talento y veteranía. Manolo Solo, Ana Torrent, Soledad Villamil, Helena Miquel, Mario Pardo, Josep María Pou, María León y Petra Martínez conforman el elenco principal. Eso sí, quien lo borda es José Coronado, siendo este uno de los mejores papeles de su carrera.

Incomprendida en los Goya 2024

Por mucho que The New Yorker haya decretado que la mejor película del 2024 sea española, nada puede en realidad evitar el hecho de que la Academia de Cine patria no valorase en su justa medida a Cerrar los ojos en los Goya de 2024.

En la pasada edición, La sociedad de la nieve fue la gran ganadora de una noche en la que el trabajo de Juan Antonio Bayona logró hasta 12 «cabezones» para su historia de supervivencia con nominación final en la categoría de Mejor película internacional de los Oscar. Seguida muy de lejos, 20.000 especies de abejas terminó alzándose con 3 categorías. Cerrar los ojos tenía hasta 11 nominaciones, pero finalmente terminó llevándose únicamente la consideración a Mejor actor de reparto para Coronado.