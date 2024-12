Las 10 mejores películas del 2024: un año de cine excepcional

En la recta final del año toca, cómo no, hacer mención a todos esos momentos increíbles que nos ha dejado la temporada final en el terreno de la ficción fílmica. Doce meses en los que el mercado de la exhibición ha vivido grandes fracasos económicos de la talla de Furiosa o Joker 2: Folie à Deux y que del mismo modo, han traído otros tantos triunfos (en menor cantidad) al nivel de Del revés 2 o Deadpool y Lobezno. Pero claro está, alejado del desempeño financiero encontramos algunos títulos increíbles que pasarán a la historia como algunas de las propuestas audiovisuales más portentosas que nos ha brindado el séptimo arte. Estas son, las 10 mejores películas del 2024:

Las 10 mejores películas del 2024

10-‘Longlegs’

Una campaña de marketing viral y un año clave para el terror han convertido por méritos a Longlegs como una de las 10 mejores películas 2024. Dirigida por Osgood Perkins y protagonizada por Maika Monroe, la propuesta de Neon consiguió recaudar 126 millones de dólares en todo el mundo, a partir de un presupuesto inferior a los 10 millones. Todo ello mediante una trama que oculta apariciones fantasmagóricas y a un Nicolas Cage terroríficamente irreconocible.

Lee Harker es una talentosa agente del FBI a la que le asignan un complicado caso sin resolver de un asesino en serie. La investigación se complica cada vez más y la joven detective, comienza a darse cuenta de que quizás existe un vínculo de su pasado relacionado con el esotérico criminal.

9-‘Robot salvaje’

En un año donde parecía que Del Revés 2 conquistaría el terreno de la animación, Dreamworks podría dar un «sorpaso» sincero en su categoría de los Oscar. Porque puede que el filme de Chris Sanders no haya cosechado los lucrativos números de la secuela de Pixar, pero esta adaptación del libro de Peter Brown ha conquistado el corazón de medio mundo, gracias a esta especie de retrato naturalista con un estilo de animación artísticamente gratificante y parecido al que el estudio ya nos regaló con El gato con botas: El último deseo.

8-‘Civil war’

La distopía bélica sobre una guerra abierta en territorio norteamericano puede resultar sorprendentemente terrorífica, porque entre otras cosas, no parece ser algo imposible de ver en un futuro cercano. Sobre todo, teniendo en cuenta las discrepancias cada vez más beligerantes de la sociedad estadounidense. Dirigida por Alex Garland, esta road movie tiene un reparto excepcional, con una Kirsten Dunst soberbia y una Cailee Spaeny que demuestra por qué es una de las grandes promesas del mundo de la interpretación.

7-‘Dune: Parte dos’

Puede que haya pasado mucho tiempo desde su estreno, pero eso no quita para que Dune: Parte dos siga siendo por derecho propio, uno de los estrenos más estimulantes de la temporada. A la espera de la tercera parte, la continuación de la primera novela de Frank Herbert debería ser la gran favorita en la mayoría de premios de la Academia en 2025. La trama enfrenta la reconquista definitiva de Paul Atreides y los Fremen, quienes desean vengarse de sus tiránicos usurpadores, los Harkonen.

6-‘Sangre en los labios’

Rose Glass, responsable de Saint Maud, nos trae uno de los proyectos más virales que nos ha dejado este año A24. Protagonizada por Kristen Stewart y Katy O’Brian, la historia se centra en una culturista y la joven dueña de un gimnasio. Ambas deberán enfrentarse al negocio criminal del tráfico de armas que maneja el padre de la segunda, si quieren escapar juntas del poco concurrido pueblo de nuevo México donde todo estalla.

5-‘Bird’

Andrea Arnold ha sabido mejor que nadie retratar los suburbios al norte de Kent. En una población llena de okupas y de pobreza marginal, la joven Bailey da el salto a la adolescencia con un padre y una madre ausente. Por ello, saldrá a buscar aventuras por su cuenta. Aparte de por su magnífica dirección, Bird es una de las 10 mejores películas de 2024 gracias a la calidad de su trío interpretativo formado por Nykiya Adams, Barry Keoghan y Franz Rogowski.

4-‘La estrella azul’

El fenómeno del cine español es un sentido homenaje a los músicos anónimos que tras este sensacional debut de Javier Mancipe, son un poco más reconocidos.

Ubicada en los años 90, el rockero Mauricio Aznar acude a Latinoamérica con el objetivo de reencontrarse con su vocación y dejar atrás los fantasmas de su adicción. Allí lo acoge Don Carlos, un músico anciano autor de las canciones más famosas del folclore de Argentina.

3-‘Los que quedan’

Al igual que La quimera, en realidad Los que quedan es un título del 2023 que en España, se estrenó a comienzos de enero de este año. Ganadora del Oscar a la mejor Actriz de reparto para Da’Vine Joy Randolph, la propuesta navideña de Alexander Payne no logró seguramente el reconocimiento que merecía. Pero desde estas fiestas navideñas, dicha comedia dramática se ha convertido en una brújula de referencia para el manido subgénero.

Paul Giamatti da vida a un profesor cascarrabias de un prestigioso colegio de Nueva Inglaterra que se ve obligado a permanecer en el campus durante las vacaciones de Navidad de 1970 con un puñado de estudiantes que no tienen a dónde ir.

2-‘Anora’

Ganó la Palma de Oro de Cannes y si The Brutalist o Emilia Pérez no lo evitan, lo más normal es que termine brillando del mismo modo en los próximos Oscar de 2025. Dirigida por Sean Beaker y con una increíble Mikey Madison, Anora representa el ideal principesco llevado a la realidad más terrenal y satirizando el clásico cuento de hadas expuesto por Disney durante generaciones.

Anora es una joven prostituta de Brooklyn que un día tiene la oportunidad de vivir una historia de ensueño, al casarse impulsivamente con el hijo de unos oligarcas rusos. Sin embargo, cuando la noticia llega al país origen del joven, sus padres acudirán a suelo estadounidense para intentar deshacer el enlace.

1-‘La quimera’

Puede que en realidad sea un largometraje estrenado el año pasado, pero La quimera no llegó a nuestros cines hasta el mes de abril del presente 2024. El filme italiano de Alice Rohrwacher no obtuvo un reconocimiento merecido en el circuito de premios, entre otras cosas por la dura competencia autoral de la anterior temporada cinematográfica. Por ejemplo, en su edición de Cannes le tocó competir con obras de la talla de Anatomía de una caída o Perfect days. Condición que no ha evitado su inequívoco e inevitable bautismo como cinta de culto para toda la comunidad cinéfila.

El protagonista de esta historia es Arthur, un hombre con una conexión especial con el más allá, que trabaja con los ‘tombaroli’, unos ladrones de tumbas que sueñan con dejar de trabajar y hacerse ricos sin esfuerzo. Su viaje le llevará a intentar encontrar desesperadamente su amor perdido. Es decir, su propia quimera.