La nueva ‘Outlander’: una romántica historia de época en Prime Video

Se acerca la Navidad y todos empezamos a buscar películas y series ambientadas en este momento del año. Aunque todavía es un poco pronto, hemos encontrado en la plataforma de streaming Prime Video una película que puede ser perfecta para esas fechas: Una Navidad atemporal (A Timeless Christmas). Una comedia romántica que nos recuerda a otras como Love Actually o The Holiday, pero que también tiene los ingredientes de una serie de época como Outlander. Esta emotiva cinta está basada en la novela escrita por Alexis Stanton y su protagonista es Charles Whitley, un inventor y empresario con gran éxito a principios del siglo XX. Un hombre comprometido con una mujer baste diferente a él cuya vida cambiará cuando desaparece tras llegar a sus manos un reloj que tiene el poder de llevarle frente al verdadero amor de su vida. Esta película mezcla el amor, los viajes en el tiempo y todos los tópicos de la Navidad.

Como hemos comentado la película Una Navidad atemporal nos recuerda a Outlander porque en las dos ficciones los protagonistas realizan un viaje en el tiempo que les cambiará la vida. La serie Outlander cuenta la historia de Claire, una enfermera casada en los años 40 que de forma misteriosa acaba viajando hasta 1743, donde se verá obligada a casarse con un guerrero escocés llamado Jamie Fraser. En Una Navidad atemporal su protagonista se traslada también a otra época y vivirá un amor apasionado como el de Claire y Jamie.

La película Una Navidad atemporal se estrenó en 2020, ha sido dirigida por Ron Oliver y ha contado con el guion de Duane Poole y Ron Oliver. Esta cinta cuenta con todos los típicos ingredientes de una comedia romántica navideña como son un amor complicado, un momento del año propicio para la felicidad y unos protagonistas que se conocen por casualidad. Si a esto le sumamos ese viaje a 2020 que realiza su protagonista, se convierte en una propuesta al menos interesantes para estos días previos a las fiestas de Navidad.

¿Qué ocurre en la película Una Navidad atemporal?

El protagonista de esta romántica y emotiva película es Charles Whitley, un hombre atractivo y amable que está comprometido con una mujer totalmente opuesta a él. Todo cambia para este hombre cuando encuentra un reloj que parece tener el poder de llevarle frente al verdadero amor de tu vida. Según la sinopsis oficial de la película: “Charles Whitley viaja desde 1903 hasta el año 2020, donde conoce a Megan Turner y vive una Navidad del siglo XXI”.

Charles viajará al año 2020 y descubre que su mansión se ha convertido en un conocido museo de la ciudad. Su directora es Megan Turner, una chica atractiva e inteligente que se ha dedicado su vida a estudiar el pasado de Charles. Durante una visita teatralizada, este hombre cuya vida se desarrolla en el pasado aparece en el presente y Megan será la encargada de explicarle lo sucedido. Charles intentará en todo momento volver a su época, pero comienza a enamorarse de Megan y tampoco quiere separarse de ella. La clave como en el primer viaje en el tiempo que ha realizado estará en el reloj. mientras busca la forma de volver a su época.

Una película Una Navidad Atemporal emotiva, diferente y que ha sorprendido a los usuarios de la plataforma Prime Video. Además, cumple todos los requisitos de una película romántica clásica: chico conoce chica, los dos se enamoran y viven una romántica relación en Navidad en la que no falta ni el beso debajo del muérdago, ni la nieve ni los regalos. Una de esas películas perfectas para no pensar y disfrutar de una comedia romántica durante las tardes y los fines de semana antes de la Navidad.

El reparto de esta comedia romántica

Una Navidad atemporal están protagonizada por la actriz Erin Cahill, que da vida a Megan la directora del museo y a la que hemos visto en ficciones como Unas Navidades en casa o Christmas on Cherry Lane y el actor Ryan Paevey, que conocemos por Under the Christmas Sky o Navidad en la plaza.

También en el reparto de esta película están los actores Brandi Alexander que interpreta el papel de Amber, Jennifer Kitchen el de Ms. Cardigan, Zahf Paroo el de Dan, Nelson Wong el de Kenny Kwon, Michael St. John Smith el de Greg Turner y Karen Kruper el de Sharon Turner, entre otros.

Además de esta película también en Prime Video se pueden ver otras comedias navideñas como La Navidad en sus manos, Cuidado con lo que deseas, Navidad cancelada, El hombre que inventó la Navidad, Padre no hay más que uno 3 y las clásicas The Holiday y Love Actually, entre otras muchas.