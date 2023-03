La primera parte de la ‘Outlander’ Temporada 7 llega el 17 de junio a Movistar Plus+

La plataforma de streaming Movistar Plus+ ha anunciado que la primera parte de la séptima temporada de la conocida serie Outlander, que tendrá 8 episodios, se estrenará a partir del 17 de junio. La segunda parte tendrá también 8 primeros episodios llegarán a Movistar Plus+ en 2024.

Movistar Plus+ también ha anunciado que la serie Outlander tendrá una octava y última temporada que se podrá ver en la plataforma de streaming. Una serie que cuenta con muchos seguidores en todo el mundo y adapta la saga escrita por Diana Gabaldón, está protagonizada por los actores Sam Heughan y Caitriona Balfe.

¿Qué va a pasar en esta temporada ?

Hay que recordar que al final de la sexta temporada, Claire Randall, la protagonista de la serie, era arrestada injustamente por Brown y sus hombres, y fue escoltada por Tom Christie a la prisión de Wilmington, una pequeña ciudad sin ley. A Claire la meten en la cárcel a la espera de su sentencia donde tendrá que sobrevivir.

Al mismo tiempo Jamie, el otro protagonista de la serie, tras ser salvado por Ian y el líder de los cherokee de un destino fatal, se está preparando para encontrar el paradero de Claire antes de que sea demasiado tarde y hacer justicia con quienes se la han vuelto a arrebatar.

El reparto de Outlander temporada 7

La primera parte de la séptima temporada de Outlander ha sido desarrollada por Ronald D. Moore y está protagonizada de nuevo por la actriz Caitriona Balfe (Belfast, Le Mans 66, Super 8, Ahora me ves, Plan de escape) y el actor Sam Heughan (Bloodshot, Island at War, Doctor). En el reparto de la serie también están los actores Sophie Skelton (221, Day of the Dead: Bloodline) y Richard Rankin (Thirteen, Una buena receta).

La primera parte de la temporada 7 de Outlander es una de las apuestas de Movistar Plus+ para esta primavera junto con la tercera parte de Todas las criaturas grandes y pequeñas que se podrá ver el 3 de mayo, Montecristo protagonizada por el actor William Levy, conocido por trabajo en Café con aroma a mujer que se estrena el 21 de abril y la segunda temporada de la dramedia Sentimos las molestias con Antonio Resines y Miguel Rellán que se podrá ver a partir de este jueves 30 de marzo.