Aunque ahora el público general lo considere un generador constante de memes y un mal actor, la figura de Nicolas Cage fue clave en los 90. Ganador de un Oscar por Leaving Las Vegas en 1995, el intérprete trabajó a las órdenes de los mejores directores. Martin Scorsese, los hermanos Coen, Brian de Palma, David Lynch, entre muchos otros. Sin embargo, todo cambio a raíz de comenzar a rodar cintas de acción. Su popularidad crecía pero interpretaba, cada vez, papeles más neuróticos y de repente, los grandes estudios de la industria se olvidaron de él. ¿Pero por qué? El propio Nic lo cuenta en el podcast de Variety:

“Sabía que después de un par de fracasos que me habían marginado en el sistema de estudio; y no me iban a invitar. Siempre supe que haría falta un joven cineasta que volviera o recordara algunas películas que había hecho y supiera que yo podría ser el adecuado para su guion y redescubrirme”, se sinceraba el actor.

Para Cage ese joven cineasta fue Michael Sarnoski, el director de Pig, una de las grandes sorpresas cinematográficas del año. “Miguel, es el Arcángel Miguel. Esto no estaría sucediendo si él no tuviera la mente abierta para decir ‘Ven conmigo’”, señalaba en la entrevista de Sarnoski. El sobrino de Francis Ford Coppola habló de lo que significa para él actuar y contó lo que su tía Talia Shire (Rocky, El Padrino) le dijo una vez sobre la profesión y su relación con las artes: “Era una gran creyente en la sincronicidad de las artes, y que lo que se podía hacer con una forma de arte se podía hacer con otro significado. Ya sabes, en la pintura, por ejemplo, puedes volverte abstracto, puedes volverte fotorrealista, puedes volverte impresionista ¿por qué no intentar eso con la actuación cinematográfica?”

La siguiente película en la que veremos a Nicolas Cage será en The Unbearable weight of Massive Talent. El proyecto en el que se interpreta así mismo, acercándose a un fan narcotraficante que es un auténtico fan de su carrera. Debido a la mala racha económica que atraviesa, acuerda acudir a su cumpleaños por un millón de dólares, mientras intenta estar en la próxima cinta de Quentin Tarantino. La celebración de complicará cuando sea reclutado por la CIA para intentar averiguar dónde tiene secuestrada a la hija de un político de Latinoamérica. Se estrenará el 22 de abril de 2022.