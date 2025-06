Es de Netflix y vas a querer ver de golpe: el thriller de seis episodios del que todo el mundo habla

Sin grandes productos con estrellas internacionales en sus filas (a excepción de la millonaria Estado eléctrico), la «gran N roja» lleva un tiempo sorprendiendo a su público con piezas audiovisuales que han terminado convirtiéndose de la noche a la mañana en fenómenos virales. Ahí encontramos ejemplos de series del impacto de Adolescencia o El eternauta o películas nacionales a la altura de la reciente La viuda negra. Nuestra recomendación de hoy va precisamente en dicha línea, a través de una ficción seriada original de Netflix que todo suscriptor debe ver: el thriller dramático titulado Los supervivientes.

De producción australiana, Los supervivientes tenía todos los ingredientes necesarios para convertirse en uno de esos éxitos adictivos perfectos para una marca como el estudio californiano. Sin contar los nuevos episodios de Black Mirror ni Bronca 2, la compañía liderada por Ted Sarandos ha reservado para 2026 sus proyectos repletos de estrellas. Por ejemplo, el próximo año tendremos la serie spin-off de Érase una vez en Hollywood (2019), The Continuing Adventures of Cliff Booth. La cual, no sólo estará protagonizada por Brad Pitt, sino que contará con un guion de Quentin Tarantino y la dirección de David Fincher. Aparte, la major del mundo de la transmisión dará la bienvenida en su catálogo a la adaptación del videojuego Assassin’s Creed y a Animals, el nuevo largometraje dirigido y protagonizado por Ben Affleck. Pero hasta entonces, en el ecosistema de la empresa fundada por Marc Randolph y Reed Hastings todavía historias a priori anónimas, como el trabajo creado por Tony Ayres.

Este showrunner, guionista y director nacido en China pero criado en Australia es el responsable de una buena cantidad de series producidas por su país de acogida. Aunque también ha filmado cintas de cierto prestigio como la cinta de episodios que codirigió junto a Jonathan Auf Der Heide y Cate Blanchett, The Turning (2013). Sin embargo, en realidad a Ayres se le reconoce por su lado creativo vinculado a producciones capitulares. En 2020 firmó junto a Blanchett la miniserie Desplazados y un año después hizo lo propio con una serie anterior de Netflix llamada Clickbait, cuya calidad y desempeño representa uno de esos contenidos que debes ver si eres un auténtico fan del thriller. Pero regresando a la ficción que nos ocupa…¿de qué trata Los supervivientes? ¿quiénes aparecen en su reparto? ¿ha funciona realmente bien a nivel de visualizaciones?

¿De qué trata ‘Los supervivientes’?

La sinopsis oficial de Los supervivientes es la siguiente: «Kieran Elliot regresa 15 años después con su familia a Evelyn Bay, el pueblo costero en el que su vida cambió para siempre tras una terrible tragedia. Sin embargo a su llegada el traumático pasado vuelve a golpearle junto al resto de habitantes tras el asesinato de una joven. La comunidad busca desesperadamente respuestas mientras los misterios que los han atormentado durante años comienzan a salir a flote».

En cuanto al casting, Charlie Vickers (Los anillos de poder) interpreta a Elliot, el principal protagonista. Mientras que Robyn Malcolm (Hostiles), Damien Garvey (De amor y monstruos), completan el elenco familiar que vuelve a juntarse en el pueblo de ubicado en Tasmania. Yerin Ha (Halo: La serie), Tom Green (Vinagre de manzana), Jessica De Gouw (Arrow) y Miriama Smith (Al otro lado del cielo) completan el círculo interpretativo secundario de esta historia adaptada al guion por el propio Ayres, a partir del material original de la novela homónima de Jane Harper.

En la dirección de los capítulos, Ayres se ha rodeado de dos realizadores con experiencia en el formato; Ben C. Lucas y Cherie Nowlan. El primero ha dirigido episodios para Nautilus (2024) o The Wilds (2020), mientras que Nowlan tiene incluso más renombre en este campo, con una filmografía que incluye la realización de trabajos tan mediáticos y reconocimos como Suits (2011), Cómo defender a un asesino (2014), The Good Doctor (2017) o You (2018).

Netflix: tienes que ver este thriller

Con seis episodios de aproximadamente 50 minutos de duración, Los supervivientes es el serial de Netflix que no podrás dejar de ver, pues su argumento funciona como uno de esos thrillers adictivos que durante semanas reinan en la plataforma líder del streaming.

La crítica elogió la cantidad de giros de la trama, desmarcándose como un trabajo diferente al resto de proyectos que la compañía había estrenado anteriormente. Los supervivientes llegó a liderar el Top 10 de series de habla inglesa más vistas y permaneció en dicha lista prácticamente todo un mes hasta incluso en el momento de la redacción del presente artículo, donde esta semana ha cosechado 5 millones de visualizaciones. Todos los capítulos están disponibles desde el pasado 6 de junio.