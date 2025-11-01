Netflix tiene el thriller danés perfecto para un fin de semana de peli y manta: no te vas a arrepentir

Las principales críticas sobre las plataformas de streaming suelen ir acompañadas de la reticencia de estas a dejar un espacio para algunos de sus productos en las salas. Limitando así, la experiencia de cualquier historia a los límites de las pantallas domésticas. Sin embargo es justo esa accesibilidad de contenidos, la que ha conseguido que producciones de países remotos tengan una gran presencia internacional. Si no, no podríamos explicar fenómenos como que una serie surcoreana de la talla de El juego del calamar fuese una de las ficciones más vistas de la historia de la «gran N roja» o que la cinta noruega Trol funcione como la cinta de habla no inglesa más vista en el top 10 de la plataforma, acumulando más de 100 millones de visualizaciones en todo el mundo. Por eso, no es de extrañar que Netflix tenga en sus manos en su último triunfo viral a un thriller danés que está recibiendo críticas y elogios por parte de toda la prensa especializada. Nos referimos cómo no a La agente encubierta.

Estrenada el 27 de octubre, La agente encubierta es la heredera de toda una tradición y hegemonía actual del género dentro de los países nórdicos. Desde la literatura a las series, pasando por las películas, los estados del norte de Europa se han especializado en misterios, detectives y asesinos en serie, hasta el punto de lograr versiones norteamericanas de sus narrativas como Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres de David Fincher. No obstante ¿de qué trata este relato oscuro? ¿en qué se diferencia de otras apuestas de la misma temática?

Netflix: el mejor thriller danés

La sinopsis oficial de Netflix sobre este thriller danés nos pone en la piel de Sara (Clara Dessau), una mujer de 40 años que aparentemente vive una vida usual en Dinamarca junto a su hijo. Pero de la noche a la mañana, su vida cambia cuando se me obligada a reencontrarse con su pasado secreto de cuando fue una espía. Porque Sara perteneció hace años al PET (el servicio secreto danés) y cuando su otrora jefe aparece, lo hace con una noticia que pondrá su vida patas arriba: un topo ha logrado infiltrarse en la agencia, causando una grave brecha en la seguridad nacional del país.

Para afrontar de nuevo su pasado, la protagonista deberá infiltrarse en una peligrosa red criminal, la cual el servicio de espías piensa que está detrás del infiltrado enemigo. Por si su cometido no fuese lo suficientemente complejo, Sara deberá intentar encontrar al topo sin dejar de lado su vida como civil y el cuidado de su hijo. Rememorando así la idea del retorno al pasado, tan anclada al género, haciendo un énfasis sustancial en la tensión y el peligro, creando para Netflix el mejor thriller danés televisivo de los últimos años.

Romperá récords

Todavía no ha pasado una semana y por tanto, no tenemos datos oficiales con la audiencia. Pero seguramente la agente encubierta termine entrando de lleno en la lista viral de Netflix. Porque a todas las virtudes de su planteamiento, interpretaciones y puesta en escena se suma que su primera temporada sólo tiene seis capítulos y cada uno de ellos mantiene una duración aproximada de 45 minutos.