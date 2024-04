‘Megalópolis’ se presentará en el Festival de Cine de Cannes 2024

En una industria dominada por las franquicias, sagas y remakes, supone un alivio cinéfilo ver que en esa expectación también tienen cabida obras como Megalópolis. La nueva película de Francis Ford Coppola todavía no tiene una distribuidora oficial, pero por su propio nombre y el de los implicados en su casting, resulta poco improbable que sellos independientes como por ejemplo Neon, no terminen acogiendo esta última acometida de un cineasta que fue clave en los 70. Una esperanza de probable obra maestra, alimentada por la proyección que hizo hace algunas semanas el director con sus amigos y equipo cercano. Ahora, aunque todavía no es algo completamente oficial, sabemos que esta historia con reminiscencias romanas se presentará en la 77ª edición del Festival de Cine de Cannes.

A falta de tener un primer tráiler oficial y sólo disponer de una especie de cartel apaisado con su título, el metraje de Megalópolis es un absoluto misterio y los rumores sobre su narrativa, la enmarcan prácticamente en un filme experimental, bastante alejado de lo que hoy en día se proyecta en las salas. Su llegada a Cannes no es ninguna sorpresa, pues hace algunos meses el director del certamen, Thierry Fremaux, señaló que para el evento sería un honor albergar la nueva película de Coppola.

“Megalópolis es un proyecto que Coppola quería realizar desde hacía mucho tiempo y lo hizo de forma independiente, a su manera como artista. Formó parte de la construcción de la leyenda del Festival de Cine de Cannes y sería un honor darle la bienvenida nuevamente, como cineasta que viene a presentar su nueva película”, le contó Fremaux a Variety. Para el realizador italoamericano ,este es su primer acercamiento a la dirección de un largometraje, desde que en 2011 estrenase la malograda Twixt. Los detalles de la trama siguen siendo escasos, más allá de todo lo que se ha ido sabiendo sobre el desarrollo de su historia a través de varias filtraciones y declaraciones de sus protagonistas. Según el propio Coppola, su descripción del proyecto dice lo siguiente: “El destino de Roma acecha en un mundo moderno incapaz de resolver sus propios problemas sociales en una historia épica de ambición política, genio y amores conflictivos”.

Lo que sí conocemos es que el protagonista absoluto de la historia es Adam Driver, quien interpreta a César, un arquitecto que busca reconstruir una versión alternativa de la ciudad de Nueva York tras un devastador accidente natural. Megalópolis será al mismo una lucha de poder política y conflicto romántico, ya que César deberá enfrentarse al alcalde de la gran manzana, quien es contrario al futuro que plantea el arquitecto y que estará interpretado por Giancarlo Esposito. En el elenco principal, Nathalie Emmanuel dará vida a la hija de Esposito e interés romántico del rol de Driver. El resto del elenco está lleno de grandes nombres como Jon Voight, Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, Chloe Fineman, Kathryn Hunter, Jason Schwartzman, James Remar, Grace Vanderwaal y Laurence Fishburne, quien presumiblemente, ejerce como el narrador de la historia.

Por supuesto, ‘Megalópolis’ no es su estreno en Cannes

Megalópolis supone un regreso más que un estreno para el director de El Padrino al certamen galo. Por ejemplo, Coppola ya trajo a Cannes otra de sus grandes obras, Apocalypse Now. La cual en su momento de presentación, también dispuso de muy poco descubrimiento de su trama. No obstante, el drama bélico terminaría llevándose la Palma de Oro del festival, un destino un tanto ambicioso a la para que complicado para este último largometraje.

De momento y aunque su vuelta a Cannes suponga una evidente alegría, la cinta tiene un principal flanco por delante: la distribución. El seis veces ganador del Oscar autofinanció el proyecto con más de 100 millones de dólares de su propio bolsillo, pero todavía no ha encontrado la distribuidora que vaya a mover su historia por los cines de todo el mundo. Según Deadline, medio que también ha informado de esta presentación en el evento francés, se estaría llevando a cabo un acuerdo en el formato IMAX. Sin embargo, esta es una problemática que podría resolverse en el mismo momento de la proyección en Cannes, pues no se nos ocurre un escenario mejor que la Croisette para vender un proyecto cinematográfico.

El medio norteamericano afirma que Megalópolis se proyectará el próximo 17 de mayo. Una noticia que podría confirmarse mañana, 11 de abril, la fecha en la que el festival dará su lista definitiva y cartel completo de largometrajes.

¿Será Megalópolis una nueva obra maestra del cineasta o supondrá la última piedra en el camino de una carrera casi acabada?