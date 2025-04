Manu Marlasca (‘El programa de AR’) se enfrenta al presidente de RTVE por «idiotizar a la sociedad»

Manu Marlasca, colaborador de El programa de Ana Rosa, se ha enfrentado, en redes sociales, a José Pablo López, presidente de RTVE por la nueva medida del ente público de «contextualizar» las películas de Cine de Barrio (cintas clásicas españolas), las mismas que ahora son tachadas de «machistas». El trabajador de Telecinco, en su cuenta personal de X, ha tachado esta iniciativa de «plan para idiotizar a la sociedad», a lo que López ha respondido: «Querido Manuel, lo que tú llamas idiotizar otros lo vemos como no banalizar la violencia física contra las mujeres, la homofobia o el perpetuamiento de roles machistas. Todo bajo una capa de humor paternalista inspirada en los valores del franquismo que llenan estas películas españolas de los años 60». Pero Marlasca no se ha quedado callado y ha respondido con contundencia: «José Pablo: creo que nuestra sociedad está suficientemente madura como para no necesitar que le expliquen cuándo se rodaron Cómo está el servicio o La ciudad no es para mí».

Las películas de ‘Cine de barrio’ son tachadas de «machistas»

El martes 15 de abril, RTVE mandó un comunicado el que informaba de que el programa de títulos clásicos de la cinematografía española Cine de barrio incorporará al inicio de sus películas, cuando su contenido lo precise, una frase informando de la época y el contexto en el que se rodaron.

La frase que se incluirá al inicio de las películas cuyo contenido así lo precise será la siguiente: «Las circunstancias contenidas en esta película se enmarcan en una época determinada y deben ser entendidas en el contexto social de dicha época».

Según el comunicado, RTVE atiende de esta forma una recomendación de la Defensora de la Audiencia de RTVE, Rosa María Molló, en respuesta a diferentes requerimientos de la audiencia sobre algunos títulos emitidos en Cine de barrio relacionados con actitudes machistas y sexistas.

No deja de ser curioso que a José Pablo López (presidente de RTVE) y a su séquito les preocupe que la gente pueda interpretar mal películas clásicas de Paco Martínez Soria o Florinda Chico pero que no se molesten por frenar los chistes sobre drogas en La Revuelta o lo que puedan hacer Belén Esteban y compañía en La familia de la tele, el programa que se estrenará el próximo martes 22 de septiembre y que contará con gran parte del equipo de Sálvame (Telecinco), aquel espacio basado en el escándalo y que recibía cientos de denuncias.

Hay que recordar que José Pablo López es el hombre elegido por José Miguel Conteras y Pedro Sánchez para reinar en RTVE como presidente, consiguió que el Congreso de los Diputados le otorgara plenos poderes, con la mayoría más exigua que antes del cambio de una Ley hecha a medida. Es decir, que López ahora puede hacer y deshacer en el ente público a su antojo y promover ideas como la de advertir a la audiencia del contenido de las películas que va a ver en un programa de televisión que lleva 30 años en antena.

Enfrentamiento entre Manu Marlasca y José Pablo López

En cuanto se supo de esta nueva medida, Manu marlasca, colaborador habitual de El programa de Ana Rosa escribió en su cuenta personal de X:»El plan para idiotizar a la sociedad sigue adelante sin fisuras»

José Pablo López le respondió con el siguiente argumento:»Querido Manuel, lo que tú llamas idiotizar otros lo vemos como no banalizar la violencia física contra las mujeres, la homofobia o el perpetuamiento de roles machistas. Todo bajo una capa de humor paternalista inspirada en los valores del franquismo que llenan estas películas españolas de los años 60″, escribió el presidente de RTVE. «Queda mucho por hacer aunque tú lo veas todo conquistado. Hace poco un alto cargo de RTVE me preguntó qué me parecía que ya no se pudieran hacer chistes de ‘mariquitas».

Pero Marlasca contestó con contundencia: «José Pablo: creo que nuestra sociedad está suficientemente madura como para no necesitar que le expliquen cuándo se rodaron Cómo está el servicio o La ciudad no es para mí. Ni siquiera creo que haga falta decir que John Wayne es un racista en Centauros del desierto. Saludos».