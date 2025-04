RTVE etiquetará como «machistas» las películas clásicas de ‘Cine de Barrio’

Radio Televisión Española (RTVE) ha anunciado que marcará como «machistas y sexistas» las películas clásicas del emblemático programa Cine de Barrio. Según el presidente de la cadena pública no se puede «banalizar la violencia física contra las mujeres, la homofobia o el perpetuamiento de roles machistas», actitudes que en su opinión aparecen en estos largometrajes.

Por ello RTVE ha confirmado que colocará un aviso al inicio de las películas para «contextualizar» su contenido. La controvertida decisión llega tras las quejas recibidas por la defensora de la Audiencia, Rosa María Molló, sobre supuestas «actitudes machistas» en filmes de la época dorada del cine.

«Las circunstancias contenidas en esta película se enmarcan en una época determinada y deben ser entendidas en el contexto social de dicha época», rezará el polémico mensaje.

Esta imposición afectará al mítico programa que lleva en antena desde 1995 y que actualmente conduce Inés Ballester. Cine de Barrio emite cada sábado películas españolas de las décadas de los 50, 60 y 70, un tesoro de la cultura española que ahora será sometido al filtro del Gobierno socialista.

Esta nueva iniciativa ha despertado la polémica en redes sociales donde usuarios y profesionales de la comunicación han calificado la medida como un «plan para idiotizar a la sociedad». Así lo ha expresado el periodista Manuel Marlasca quien ha dicho que la sociedad está suficientemente madura como para no necesitar que le expliquen cuando se rodaron las películas.

Ante esto el presidente de RTVE ha dicho a través de sus redes sociales que todos los roles machistas se perpetúan «bajo una capa de humor paternalista inspirada en los valores del franquismo que llenan estas películas españolas de los años 60. «Queda mucho por hacer aunque tú lo veas todo conquistado. Hace poco un alto cargo de RTVE me preguntó qué me parecía que ya no se pudieran hacer chistes de ‘mariquitas’», ha dicho.