RTVE se suma al boicot antisemita: pide a Eurovisión que debata vetar a Israel

Radio Televisión Española, presidida por el socialista José Pablo López, ha enviado una carta a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) exigiendo «abrir un debate» sobre la participación de Israel en el Festival de Eurovisión 2025, que se celebrará en mayo en Basilea (Suiza). Esta petición es el primer paso para intentar expulsar a la nación hebrea del certamen musical europeo, una iniciativa de RTVE que busca aislar diplomática y culturalmente a Israel.

El texto, enviado por orden del Consejo de Administración controlado por el PSOE y sus socios, traslada a la UER las «preocupaciones» de «diversos grupos de la sociedad civil» sobre la participación de la televisión pública israelí KAN en el concurso, en clara referencia al lobby pro-palestino y los grupos de extrema izquierda que llevan meses presionando para que Israel sea vetado.

Detrás de esta iniciativa se encuentra el partido de extrema izquierda Sumar, cuyo portavoz en la Comisión Mixta, Francisco Sierra, ha exigido la «exclusión» de Israel acusando a su televisión pública de ser «el brazo armado en la propaganda del gobierno de extrema derecha» y de emitir «continuamente contenido racista y de apoyo a la limpieza étnica».

Para Sierra, RTVE debía pedir la «exclusión» de la participación de Israel en Eurovisión por los «crímenes» del gobierno y de no obtener una «respuesta positiva», la Corporación pública debería expresar una «enérgica protesta y una declaración pública de respuesta».

La joven Yuval Raphael, de 24 años, es la artista elegida para representar a Israel con la canción ‘New Day Will Rise’ (‘Un nuevo día se alzará’). Israel debutó en 1973 y fue el primero de varios países de Eurovisión que no están ubicados geográficamente en Europa. Sus dos primeras victorias llegaron consecutivas a finales de los años 70 gracias a Izhar Cohen and the Alphabeta con el número con aires disco ‘A-Ba-Ni-Bi’ (1978), y a Milk and Honey con su balada ‘Hallelujah’ (1979).

Dana International obtuvo su tercera victoria en 1998 con ‘Diva’ y fue noticia en todo el mundo como el primer participante y ganador abiertamente trans del concurso. Finalmente, Netta ganó el trofeo para Israel por cuarta ocasión con su himno de empoderamiento de 2018 ‘Toy’.