‘Magazine Dreams’, la película protagonizada por un actor de Marvel cancelado: su actuación es de Oscar

Con su irrupción en Marvel como villano y su paso por proyectos como Creed II, Jonathan Majors estaba destinado a ser una de las estrellas referenciales de su generación. Sin embargo, tras ser declarado culpable en un veredicto de agresión en tercer grado contra su ex novia, Grace Jabbari, el actor fue despedido del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) y apartado irremediablemente del futuro de varias producciones. Pero esa cancelación no sólo afecto a todas esas películas venideras. También impidió una más que probable nominación en los Oscar de 2024, gracias a su desempeño en Magazine Dreams. Filme que por fin, dos años después, aterriza en nuestras salas de cine.

Dirigida por Elijah Bynum, Magazine Dreams brilló en el Festival de Sundance de 2023, compitiendo en la Selección Oficial por el Gran Premio del Jurado a la mejor película estadounidense y llevándose el Premio Especial del mismo a la visión creativa en la categoría de drama. Las críticas eran fantásticas y como bien recogían la mayoría de ellas, Majors estaba esplendido. ¿El problema? Los problemas legales del artista coincidieron cronológicamente con la inminente promoción de un estreno que Searchlight Pictures había anunciado para 2023. La filial de Disney (tras la compra de la Fox) paralizó su estreno, apartándola del calendario estratégico de exhibición. En la major sabían que tenían un gran producto, pero el proyecto terminó archivándose del todo con la condena a un Majors, quien por aquel entonces tenía una perspectiva de futuro un tanto aciaga dentro de la industria. De hecho, todavía existe un ostracismo que ha propiciado que no le veamos ni en más títulos de Marvel ni en general, en otros largometrajes o series.

Finalmente Searchlight desechó la idea de distribuirla y hoy, Magazine Dreams llega al patio de butacas gracias a Briarcliff Entertainment. Sello famoso en la apuesta por títulos arriesgados, como The Apprentice, la biografía no autorizada del presidente Donald Trump. Bajo el compromiso de terminar proyectando la historia en cines, la pequeña compañía la estrena ahora, ofreciendo una leve oportunidad para el resurgir de Majors y permitiendo que la obra termine llegando al público.

¿De qué trata Magazine Dreams’?

Según la sinopsis oficial, la historia tras Magazine Dreams es la siguiente: «Un culturista amateur negro lucha por encontrar un vínculo humano en esta exploración de la fama y violencia. Nada le disuade de su sueño de superestrellato, ni siquiera los médicos que le advierten del daño permanente que se está causando a sí mismo».

Major produce la película a través de su compañía Tall Street Productions, junto a los productores ejecutivos Dan Gilroy, Simon Horsman, Jennifer Fox y Jeffrey Soros.

Here’s the first trailer for ‘MAGAZINE DREAMS,’ a gripping drama about an amateur bodybuilder navigating the brutal world of fitness, starring Jonathan Majors. In theaters March 21!#MagazineDreamspic.twitter.com/w8sQOVvtTS — Movieweb (@movieweb) January 29, 2025

En el reparto, más allá del protagonismo absoluto de su estrella, encontramos la presencia de Haley Bennett (Swallow), Taylour Paige (It: Bienvenidos a Derry), Andrea Figliomeni (The Myster of Her), Bradley Stryker (The Order) y Michael O’Hearn, múltiple campeón de Mr. Universe y actual carne de meme en internet, con fragmentos que danzan al son de la canción Baby Don’t Hurt Me.

La condena de Majors

Librándose de pisar la cárcel, Majors ha tenido que completar un programa de intervención presencial para agresores de 52 semanas y continuar con su terapia de salud mental. El actor va a necesitar una buena campaña de relaciones públicas y proyectos de bajo perfil si quiere recuperar su estatus en la industria. Porque como todo el mundo sabe, a Hollywood le encantan las narrativas de redención.