Lío con el biopic de Michael Jackson: la película se cancela temporalmente por un problema legal

Ante la crisis creativa que vive su ecosistema fílmico, en los últimos años al Hollywood más comercial le ha dado por tres tendencias significativas. La primera de ellas es la de las secuelas tardías, con Gladiator II o Bitelchús Bitelchús como ejemplos recientes. La segunda es el fenómeno de los live action (acción real), el cual tendrá este año la adaptaciones en «carne y hueso» de Blancanieves, Lilo & Stich y Cómo entrenar a tu dragón. Aunque sin duda, la que está ofreciendo un mayor rédito comercial y crítico es la tercera en discordia. Sí, hablamos de las historias biográficas de las grandes leyendas de la música. Una moda que ha tenido su última confirmación con las ocho nominaciones a los Oscar 2025 de A complete Unknown, el filme de Timothée Chalamet que narra los inicios musicales de Bob Dylan. Pero ningún ejemplo de este subgénero va a tener la repercusión mediática-y polémica-del biopic sobre Michael Jackson, el cual ahora hemos sabido que tendrá que reescribir su tercer acto por un problema legal que no han tenido en cuenta ni siquiera sus propios herederos.

Titulada de momento como Michael, esta producción de Lionsgate Films seguramente tenga que postergar su estreno programado para este 2025. Porque, aunque los productores ejecutivos querían ofrecerle una ventana para el todavía lejano mes de octubre con opciones a la temporada de premios, un grave inconveniente judicial que pone en serio peligro la llegada del biopic de Michael Jackson a las salas de cine. Porque después de años intentando sacar adelante el proyecto y de invertir unos 150 millones de dólares para su presupuesto, el productor Graham King se acaba de encontrar con una complicación fatídica para el desarrollo final de la producción. Pues cuando se encontraban en el periodo final de edición, el equipo y los propietarios de la explotación comercial de la vida de la estrella del pop se han dado cuenta de la existencia de un resquicio legal que hace completamente inútil la historia planificada y varias secuencias clave para el relato: la representación y dramatización de los Chandlers. La familia clave en las acusaciones de pederastia contra el artista.

El polémico biopic de Michael Jackson

En la compañía todavía deben preguntarse cómo les ha podido pasar esto. pero lo que parece seguro es que el biopic de Michael Jackson se enfrenta a dos posibilidades; no estrenar nunca el filme o tener que enfrentarse a costosos reshoots (nuevas grabaciones). Dirigida por Antoine Fuqua (Training day) y escrita por John Logan (Gladiator), Michael había logrado tener como protagonista al sobrino del mito musical, Jaafar Jackson y reunir a rostros tan conocidos como Miles Teller (Top Gun: Maverick), Colman Domingo (Euphoria), Nia long (El príncipe de Bel-Air) y Joseph David-Jones (Detroit). Aparte, la película ha contado en el campo de la dirección fotográfica con el ganador del Oscar, Dion Beebe (Memorias de una geisha, Chicago).

Otra de las alternativas posibles sería la de renegociar con la familia denunciante, la aparición en el caso. No obstante y según se ha podido saber por algunas filtraciones narrativas del guion, este no sólo no deja en muy buen lugar a la familia, sino que además insiste constantemente en la inocencia de Michael Jackson.

La información proporcionada por el periodista Mateo Belloni en el medio Puck, relata cómo el tercer acto del biopic sobre Michael Jackson ha sido cancelado, teniendo que ser filmado de nuevo por su aparentemente insalvable dificultad legal. Centrado en la investigación de 1993 sobre la denuncia de Jordan Chandler sobre los supuestos abusos de «Jacko» cuando el joven tenía 13 años, los herederos del cantante olvidaron que habían firmado un acuerdo con la familia Chandler hace años para no incluirlos en ningún tipo de película. Lo cual ha llevado a que el último y tercer acto conclusivo sea completamente inutilizable.

¿Cómo puede resolverse el conflicto?

Conforme reflexiona el propio Belloni, si Michael no puede «dramatizar» el juicio de los Chandler, los cuales funcionan como una parte de la columna vertebral de la historia…¿Qué implica en estos momentos la completa alteración de su tercer acto?

Desde luego, si el guion de Logan iba en esa dirección, eso es porque todo lo demás se había orquestado para un clímax final que sirviese como catalizador exculpatorio para Jackson. El equipo creativo tiene previsto ahora entregar un guion revisado y un plan de rodaje nuevo a Lionsgate para que esta misma semana, el estudio pueda aprobar toda la serie de cambios que deberá llevar esta representación en la gran pantalla del rey del pop.