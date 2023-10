Prince Jackson, hijo mayor de Michael Jackson, habla de la enfermedad del artista: «Quería brillar»

Michael Jackson fue y siempre será una de las mayores leyendas de la industria musical. 14 años han pasado desde que la voz del Rey del Pop se apagó para siempre, pero su legado sigue más vivo que nunca entre sus fans. De hecho, Prince Jackson, el hijo mayor del artista, fue entrevistado en exclusiva en el podcast de Mike Tyson, Hotboxing.

En la entrevista el ex boxeador sacó a la palestra el tema relacionado con la piel de Jackson, y que tanta polémica causó en su momento. Ante ello, reveló que la gente pensaba que «estaba cambiando su piel porque quería ser blanco, la estaba cambiando porque quería brillar. Quería ser una luz, quería brillar».

«Él te dijo eso, ¿te dijo eso?», preguntó con curiosidad Prince Jackson, de 26 años. Una cuestión que fue respondida por Tyson sin miramientos. «Recuerdo que justo en ese año quería brillar, él es la luz», declaró. De esta manera, el hijo del cantante reveló que su padre le solía hablar con frecuencia del vitíligo, una enfermedad de la piel, y de cómo lidiar con ella.

«Tenía mucha inseguridad a su alrededor, parecía un poco manchado en su apariencia», dijo Prince Jackson al recordarlo. «Así que quería ver si podía suavizar su apariencia, para ayudar con la seguridad de su apariencia física», añadió al respecto.

Unas declaraciones con las que el joven no ha dejado indiferente a nadie. Asimismo, y antes de concluir, opinó que quizás el «brillo» sí pudo haber sido parte de ello. Unas palabras a las que añadió que su progenitor «era visionario en su forma de pensar».

