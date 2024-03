El director de ‘Leaving Neverland’ ataca al biopic de Michael Jackson: «Contiene completas mentiras»

En 2025 podrá verse por fin Michael, la cinta biográfica sobre Michael Jackson que supone, un proyecto más a la ristra tendenciosa de biopics sobre ídolos del mundo de la música. El éxito de Bohemian Rhapsody en 2018 propició que desde la irrupción de Rami Malek como Freddy Mercury ya hayamos tenido una adaptación de la vida de Elton John en Rocketman y a un Elvis al que le dio vida un Austin Butler bajo la mirada de Baz Luhrmann. Incluso recientemente se anuncio una película por cada miembro de The Beatles, dirigidas todas ellas por Sam Mendes. Sin embargo, ninguna de ellas va a alcanzar el nivel de polémica que tendrá el filme sobre “Jacko”. Pues aún faltando un año para su estrenos, voces como la del director Dan Reed, ya se han pronunciado en contra de lo que a todas luces él mismo considera como un blanqueamiento de la imagen del artista.

Michael Jackson negó las acusaciones de abuso sexuales a menores a lo largo de su carrera, pero en 2019 el polémico documental Leaving Neverland, devolvió la atención hacia las acusaciones, ofreciendo nuevos detalles y testimonios que otorgaban cierta credibilidad ante los ojos de muchos espectadores. Reed, quien fuese el director tras el proyecto, se ha pronunciado en una reciente entrevista, afirmando haber visto un borrador del guion del largometraje que en estos instantes, está dirigiendo Antoine Fuqua. El británico tachó la película biográfica de “completo encubrimiento”:

“Es un intento absoluto de reescribir completamente las acusaciones y desestimarlas de plano, y contiene completas mentiras. Ni siquiera se le ve solo con ningún niño, cuando lo cierto es que compartió cama con niños pequeños durante muchos años”, le contaba a The Sunday Times. Esta, no es la primera vez en la que podemos conocer las opiniones de Reed sobre el proyecto, pues desde el mismo interés de Lionsgate Films en anunciar la producción, el documentalista ha señalado lo indignante que suponía que la presencia mediática de Michael Jackson años después de su muerte, siguiese opacando las polémicas acusaciones de pedofilia.

El año pasado le dijo a The Guardian lo siguiente: “Lo que nos dice la ausencia total de indignación que acompañó al anuncio de esta película es que la seducción de Jackson sigue siendo una fuerza viva, que opera desde el más allá de la tumba. Parece que la prensa, sus fans y el amplio grupo demográfico de mayor edad que creció amando a Jackson están dispuestos a dejar de lado su relación enfermiza con los niños y simplemente seguir la música”.

Michael comenzó su rodaje recientemente en colaboración con los herederos del propio Jackson y se ha ido anunciando como la adaptación cinematográfica definitiva del legado del rey del pop. Esas primeras declaraciones, sumadas a los anuncios de casting del equipo creativo, se han ido centrando en la herencia musical y contribuciones a la industria musica. Pero todavía no se sabe como Fuqua abordará las acusaciones de abuso sexual o siquiera, si terminará tocando el tema. Unas denuncias publicas que el cantante de ‘Thriller’ siempre negó.

I’m humbled and honored to bring my Uncle Michael’s story to life. To all the fans all over the world, I’ll see you soon.



Photo by Jourdynn Jackson pic.twitter.com/Xow9Mkakup

— Jaafar Jackson (@JaafarJackson) January 30, 2023