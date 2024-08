Jorge Javier Vázquez, sobre las bajas audiencias de su ‘Diario’: «Un programa requiere tiempo»

Jorge Javier Vázquez ha hecho balance de su nuevo programa en Telecinco, El diario de Jorge, una semana y media después de su estreno. Las audiencias no han sido nada buenas pero hay que tener en cuenta que, primero, estamos en vacaciones y, segundo, se están emitiendo los Juegos Olímpicos de París en TVE, lo que supone una gigantesca competencia. Aún con todo, el presentador ha decidido ser optimista sobre el futuro del talk show producido por Boomerang. «Ante un estreno televisivo me acuerdo mucho de los cien días que se le da a un gobierno que acaba de llegar al poder para poder empezar a valorar sus acciones. Pues lo mismo con un programa de televisión diario que nace con vocación de permanencia. Requiere tiempo para adquirir alma, corazón y vida, que diría el bolero» ha declarado el catalán. Además, a este respecto, el martes 6 de agosto, ocurrió algo llamativo en directo. Esa tarde, cuando Vázquez dio paso al programa de Beatriz Archidona, que sustituye a Ana Rosa Quintana en TardeAR durante el verano, le dijo «Hoy el programa se llama «yo confieso» y yo confieso que me encanta conectar contigo cada tarde y ojalá lo podamos seguir haciendo durante muchísimas tardes más, Bea Archidona».

Las audiencias de ‘El diario de Jorge’

El 29 de julio, lunes, se estrenó El diario de Jorge (sustituto de Así es la vida, entre las 15.45 y las 17.30 horas) y lo hizo ante el 9,4% de la audiencia (873.000 espectadores). Los datos fueron decrecientes durante los días posteriores. Durante su primera semana hizo un 8.2% de cuota media y 766.000 espectadores entre el lunes 29 de julio y el viernes 2 de agosto, cuando consiguió el mínimo de la semana con un 7.7% de share. Pero lo peor llegó el lunes 5, cosechando un paupérrimo 6,8% . Al día siguiente tan solo subió una décima (6,9%) con 626.000 espectadores de audiencia media.

La reflexión de Jorge Javier

A pesar de todo, el de Badalona dice ser optimista ante esta nueva andadura profesional, algo loable si tenemos en cuenta que en 2023, su último programa de estreno, Cuentos chinos, no aguantó más de una semana en la parrilla.

En su blog semanal de la revista Lecturas, Vázquez ha admitido los fallos de El diario de Jorge durante los primeros días y ha deseado que se le de tiempo al espacio: «Comprenderéis que necesite mis días. Qué nervioso estaba el primer programa. Aceleradísimo, con el corazón disparado. Hacía años que no tenía esa sensación. Volví muy contento a casa. Las piezas están empezando a encajar. Me estoy haciendo con dinámica y con Verónica, la directora, que es la persona que tengo ahora al pinganillo». En este sentido, se justifica: «He tenido al oído a las mismas personas durante muchísimos años: en el Deluxe, en el Sálvame diario, en Supervivientes, en Hay una cosa que te quiero decir. Acoplarse a otra requiere tiempo, paciencia y entusiasmo». Así las cosas, valora sobre la calidad del formato: «En una semana hemos progresado más que adecuadamente».

Jorge Javier también avisa de los peligros de las críticas: «Recomiendo a todos los compañeros que estrenen un programa alejarse de las redes. Como es lógico, todo el mundo opina. Y todo el mundo tiene su parte de razón, o sea que tienes todos los números para volverte loco». No obstante, reconoce: «Lo que no soporto son los consejos. Por varias razones». Una de ellas: «Los consejos no se dan, se piden».

Y para terminar, Vázquez asegura que: «Ante un estreno televisivo me acuerdo mucho de los cien días que se le da a un gobierno que acaba de llegar al poder para poder empezar a valorar sus acciones. Pues lo mismo con un programa de televisión diario que nace con vocación de permanencia. Requiere tiempo para adquirir alma, corazón y vida, que diría el bolero».

La frase de Jorge Javier a Beatriz Archidona

También habría que destacar que el martes 6 de agosto, cuando Vázquez dio paso al programa de Beatriz Archidona, que sustituye a Ana Rosa Quintana en TardeAR durante el verano, le dijo «Hoy el programa se llama «yo confieso» y yo confieso que me encanta conectar contigo cada tarde y ojalá lo podamos seguir haciendo durante muchísimas tardes más, Bea Archidona». Estas palabras crean cierta confusión. ¿Estaría hablando Vázquez de su miedo a perder el programa o era una forma de decir que no le apetecía dar paso cada tarde a Ana Rosa Quintana a partir de septiembre?