Alejandra Rubio anuncia sus planes tras el final de ‘Así es la vida’: «Tengo que ponerme las pilas»

El pasado viernes 26 de julio llegó el final de Así es la vida, el programa en el que ha trabajado Alejandra Rubio en el último año. Su cancelación deja sin trabajo estable a la hija de Terelu Campos en mitad de su embarazo, algo que la ha llevado a querer cambiar el rumbo de su carrera profesional, que hasta ahora estaba centrada en la televisión.

La nieta de María Teresa Campos es una de las caras más habituales de Telecinco, pese que a su madre llegó a decir que no querría aparecer en los medios y que seguiría los pasos de Andrea Janeiro. Aquella frase no se ha cumplido y desde hace años los espectadores la han podido ver en programas como Viva la vida, galas de los diferentes realities de Mediaset y como colaboradora estrella del programa que presentaba Sandra Barneda hasta hace solo unos días.

Tras anunciar su embarazo en la portada de la revista ¡Hola! se ha convertido en el personaje del verano -con permiso de Álvaro Escassi-, algo que parece que no está llevando bien. La presión que sufre junto a Carlo Costanzia, su pareja, y que su madre y su tía hayan aprovechado el tirón de la noticia para aparecer en medios ha provocado que quiera desvincularse de la televisión y de la prensa rosa.

Ha sido en el podcast La casa de mi vecina, donde ha concedido una entrevista a Nagore Robles y a Germán González, en el lugar en el que ha reaparecido después de la cancelación del programa de las tardes. Allí ha contado algunos detalles sobre lo que hará cuando sea madre, siendo mantener la intimidad de su bebé lo más importante, al menos eso dice ahora mismo.

En un primer momento ha sido muy rotunda dejando claro que no enseñará la cara, pero no descarta que si lo muestre ante sus seguidores de alguna forma: «Tampoco te digo que, igual, haga lo que hacen Lara y Hugo -refiriéndose a Lara Tronti y a su pareja, dos ex concursantes de La isla de las tentaciones- que, de repente, sale de espaldas».

Ha aprovechado el momento para destacar que no es una de las famosas más activas en redes sociales, por lo que cree que debería abrir ese nuevo camino profesional y seguir la estela de otras famosas como Anabel Pantoja o Violeta Mangriñán, que han dejado los platós para centrarse en su carrera como influencer.

«Ahora me tengo que poner las pilas, que voy a ver si tomo un camino un poco más tal», ha comenzado diciendo sin aclarar nada. Ha tenido que ser la presentadora la que le insistiese para que la audiencia del podcast se enterase de esos planes que no ha querido o sabido explicar. «Más redes, menos corazón, tele…», ha querido aclarar.

De esta forma se entiende que por el momento no tiene pensado saltar a ningún otro programa de la cadena en la que ha trabajado hasta ahora, aunque De viernes parecía el lugar perfecto para que regresase a un plató junto a su madre. Hay que recordar que Alejandra Rubio ha estado en los últimos años estudiando interpretación en una conocida escuela de Madrid, aunque por el momento no ha debutado como actriz en un gran proyecto.