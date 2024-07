Belén Esteban comparte una imagen de su hija Andrea Janeiro: «Soy la madre más feliz del mundo»

Pese a que Belén Esteban es una de las personas más famosas de España, su hija Andrea Janeiro ha conseguido mantenerse completamente alejada de los medios y de la prensa. La colaboradora de Ni que fuéramos shhh ha mantenido durante años la promesa de no hablar de su hija y de no exponerla en los medios, pero su amor de madre le ha llevado a mostrarla en sus redes sociales por primera vez en mucho tiempo.

En plenas vacaciones tras el final de la primera temporada del programa en el que recupera el espíritu de Sálvame en Ten TV y en YouTube, no ha querido perder la oportunidad de felicitar a su retoña por su 25 cumpleaños. La Patrona, como quiere que la llamen ahora, ha volado hasta Los Ángeles para estar junto a ella en unos días muy especiales, algo que ya quiso contar a sus seguidores en redes sociales días antes. «Cuatro días en Los Ángeles, pero no he podido estar más feliz…. Mañana lunes os enteraréis de todo», avisaba el pasado domingo en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

Y cumpliendo su promesa, Belén ha compartido con todos una imagen de su hija en redes sociales explicando este misterio. «Mi niña hace 7 años salió de casa, se fue a estudiar a Londres y Los Ángeles, han sido años muy duros, muchos aviones para ella y para nosotros muchas despedidas, muchas lágrimas por ambas partes, pero ella lo tenía muy claro», es el texto que se puede leer junto a una imagen de la hija que tuvo junto a Jesulín de Ubrique, aunque sin que se pueda ver su cara.

«Gracias a su SACRIFICIO, RESPONSABILIDAD y CONSTANCIA ahora viene por lo que tanto has luchado una carrera terminada y dos másteres. Cariño, no sabes lo felices que nos sentimos tu madre, Miguel, la Yaya y tus tíos y primos y todos tus amigos y toda la gente que te queremos. Soy la madre más feliz del mundo. Estamos muy orgullosos de ti. ¡Te queremos muchísimo», ha rematado.

Belén Esteban comparte la primera imagen de su hija tras mucho tiempo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

En la imagen aparece de espaldas para no enseñar su cara y mantener su anonimato, algo por lo que tanto su madre como ella han luchado durante años. El gran ausente de esta publicación ha sido Jesús Janeiro, que no es nombrado en ningún momento, una muestra más de que la relación con su hija mayor es casi nula, algo que Belén Esteban le reprocha siempre que puede y dejando claro que Miguel, su actual marido, ha sido un verdadero padre para ella.

Entre los comentarios que han felicitado a la joven y a la orgullosa mamá están los de Raúl Prieto, ex director de Sálvame, y grandes amigas de la colaboradora como Anabel Pantoja o Eugenia Martínez de Irujo. No han faltado ex compañeras de programa y de cadena como Adela González o Alba Carrillo, que le han dado su enhorabuena a las dos por lo conseguido.

Las que no están en esa lista de amigas son las hermanas Borrego Campos, con las que la relación está rota por completo. Desde la cancelación de Sálvame no han querido saber nada de los que fueron sus compañeros durante años y han preferido mantener buena relación con Telecinco, donde Terelu colabora en De viernes y Carmen lo hace en Vamos a ver y hasta el pasado viernes lo hacía en Así es la vida. Tampoco hay mención alguna de Jorge Javier Vázquez, amigo íntimo de Belén Esteban y que está centrado en su resurgir en Mediaset después del éxito de Supervivientes All Stars y el estreno de El diario de Jorge.