Kiko Matamoros se sincera sobre Belén Esteban: «Si necesita un riñón, yo se lo doy»

Como cada tarde, Kiko Matamoros continúa al pie del cañón en Ni que fueramos para comentar junto a sus compañeros toda la actualidad mediática del país. Por ello, recientemente, el tertuliano televisivo quiso hablar de la nueva entrevista que había concedido Belén Esteban.

A lo largo de los años, Kiko Matamoros y la colaboradora han protagonizado numerosos desencuentros en televisión. Sus discrepancias en diversos temas han provocado grandes enfrentamientos, algo que se podía presenciar durante las emisiones de Sálvame. Pero, a pesar de todo, tras las cámaras han sabido mantener la amistad.

De esta manera, el madrileño ha querido hacer un breve repaso por la entrevista de su compañera, revista en mano. Un momento donde ha querido destacar una única frase. «Lo más importante de la entrevista», comenzó diciendo. Fue entonces cuando el colaborador procedió a leer en voz alta lo que había dicho Belén Esteban.

«Kiko Matamoros tiene su carácter, pero yo le adoro porque es muy buena persona», leyó en la revista Semana. Unas tiernas palabras que provocaron una reacción en Kiko Matamoros. ¿Cuál? Pues, sin pensárselo dos veces, el tertuliano se levantó de la silla y le dio dos besos a su compañera de programa.

«Hoy no me voy a meter contigo», le dijo con humor. Ante ello, la colaboradora quiso reflexionar sobre la relación que tiene con el madrileño. Una amistad poco común que no cambiaría por nada. «Mucha gente no la entiende», afirmó. Pues, han sido muchas las discusiones vividas en directo.

Fue entonces cuando Kiko Matamoros interrumpió a su compañera. «Ella sabe que si necesita un riñón, yo se lo doy», manifestó con sinceridad. Unas palabras con las que dejaba claro que Belén Esteban era una persona muy importante en su vida, aunque la sociedad se piense lo contrario.

Tras ello, la tertuliana concluyó el tema con un especial guiño a hacia él. «Me conoce y cuando me mira y se empieza a descojonar, sé por donde va», sentenció. Unas breves palabras con las que ambos demostraron que la vida, y los años de profesión juntos, han terminado por crear un bonito vínculo entre ellos.

Kiko Matamoros se pronuncia sobre el mote que le ha puesto Terelu Campos

Hace tan solo unos días, el tertuliano fue conocedor del mote que le había puesto Terelu Campos, su ex compañera de programa. Al parecer, la hija de María Teresa Campos lo llama el ogro Shrek, reconocido personaje de DreamWorks. Un descalificativo que fue comentado en el show de canal Quickie.

«¡Hostias!», exclamó, Belén Esteban. Pero, Matamoros, obviamente, no iba a dejarlo pasar. «Esta pedazo de lerda… ¡A mí no me va a faltar al respeto! ¡Precisamente ésta!», comenzó diciendo, visiblemente alterado. «Mira guapa. Bueno, guapa. Mira, Terelú, precisamente has ido a elegir un personaje que tiene una novia que es idéntica a ti, Fiona», continuó.

«Que alguien consiga una foto de tu entrada el día de mi boda y ponga una foto de Fiona al lado», agregó con burla. «Luego me contáis si sois o no parecidos razonables. Eres torpe hasta para esto, me la has dejado botando. Es idéntica a Fiona», sentenció.