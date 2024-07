Kiko Matamoros estalla tras conocer el mote que le ha puesto Terelu Campos: «Eres torpe hasta para eso»

El pasado miércoles 18 de julio pudimos disfrutar de un nuevo programa de Ni que fuéramos presentado por María Patiño. Entre otras tantas cuestiones, los espectadores pudieron conocer el apodo con el que Terelu Campos llama a Kiko Matamoros. Algo que, como era de esperar, al colaborador no le ha sentado para nada bien.

Después de estar prácticamente toda la tarde cebando este tema, cuando la nueva entrega de Ni que fuéramos estaba a punto de llegar a su fin, se resolvió este misterio. Marta Riesco, que se encontraba en la calle llevando a cabo una nueva misión, era la encargada de dar a conocer el mote. Antes de desvelar el secreto, quiso aclarar algo: «Quiero decir que esto es algo referente a la personalidad de Kiko, no al físico. No es un descalificativo hacia él por el físico, sino por el interior».

Acto seguido, la reportera del Canal Quickie abrió la carpeta que tenía en sus manos y que contenía la imagen de ese personaje al que Terelu Campos compara con su ex compañero Kiko Matamoros. Para sorpresa de todos, se trataba de nada más y nada menos que el ogro Shrek, reconocido personaje de DreamWorks.

Kiko a Terelu: Precisamente has ido a elegir un personaje que tiene una novia que es idéntica a ti: ¡Fiona! #NiQueFuéramos17JL pic.twitter.com/9paLXOJZdP — 🍉💫 (@Iamjustagal) July 17, 2024

Belén Esteban fue la primera en reaccionar: «¡Hostias!», exclamó, nada más ver la fotografía que Marta Riesco tenía en sus manos. Kiko Matamoros, como era de esperar, se enfadó muchísimo: «Esta pedazo de lerda… ¡A mí no me va a faltar al respeto! ¡Precisamente ésta!», comenzó diciendo el tertuliano, visiblemente alterado.

«Mira guapa. Bueno, guapa. Mira, Terelú, precisamente has ido a elegir un personaje que tiene una novia que es idéntica a ti, Fiona», continuó explicando Kiko Matamoros. Lejos de cesar en sus ataques a Terelu Campos, quiso ir mucho más allá al lanzar una petición: «Que alguien consiga una foto de tu entrada el día de mi boda y ponga una foto de Fiona al lado». Y añadió: «Luego me contáis si sois o no parecidos razonables. Eres torpe hasta para esto, me la has dejado botando. Es idéntica a Fiona».

Acto seguido, mirando a cámara, continuó dirigiéndose a Terelu Campos, llamándola «Fiona» en numerosas ocasiones. Todo ello mientras estaba pendiente de su teléfono móvil, concretamente de la red social X (antes Twitter) para ver las comparaciones que habían hecho diversos usuarios. El equipo de Ni que fuéramos, por su parte, también hizo lo propio. Todo ello mientras Lydia Lozano tuvo un ataque de risa ante la ocurrencia de su compañero.

Los espectadores de Ni que fuéramos, tirando de esa inmediatez que tanto les caracteriza, llenaron la red social de imágenes de la novia de Shrek y de Terelu Campos el día de la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo. Kiko continuó haciendo otra petición al público: «Por favor, una foto de Fiona bebiendo, un fotograma o algo con una copa brindando. ¡Algo!», para hacer la comparativa con el vídeo que se hizo viral de Terelu Campos celebrando la Champions del Real Madrid y la Eurocopa de España. ¡Fue uno de los momentazos de la tarde, qué duda cabe!