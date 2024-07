Belén Esteban estalla contra Sylvia Pantoja en ‘Ni que fuéramos’: «Me das mucha pena»

El pasado martes 16 de julio pudimos disfrutar de un nuevo programa de Ni que fuéramos en Canal Quickie. Entre otras tantas cuestiones, fuimos testigos de cómo el equipo se hizo eco de una entrevista que Sylvia Pantoja concedió a los compañeros de Radio Olé. En ella, entre otras tantas cuestiones, la cantante sorprendió al compartir una curiosa opinión de Belén Esteban.

Y es que, en la mencionada entrevista, Sylvia Pantoja insinuó que la de Paracuellos se había ganado a pulso la reputación negativa que, según ella, tenía como consecuencia de todas y cada una de sus acciones a lo largo de todos estos años. «No creo que tenga una mano negra», aseguró con cierta contundencia la actriz, y añadió: «Se ha echado mucha basura encima porque ya no puede encajar en determinados programas como en el que sí estaba. Ahí era idónea».

Lejos de que todo quede ahí, Sylvia Pantoja fue mucho más allá: «Me cae bien, pero últimamente estaba un poco dictadora. Estaba muy subida, y eso repele a la gente», comentó. Tras la emisión de esa parte de la entrevista en Ni que fuéramos, Belén Esteban no tardó en aprovechar la ocasión no solamente para defenderse, sino también para responder a la cantante.

«Yo no he dicho en la vida que tenga una mano negra. No entiendo que hable de mí. Ni la conozco ni la quiero conocer», comenzó diciendo la colaboradora del programa del Canal Quickie. «No entiendo nada. Cuando nos hemos visto nos hemos saludado tan normal», reconoció, dejando clara su incredulidad ante estas declaraciones.

Lejos de que todo quede ahí, Belén Esteban ha aprovechado para aclarar ciertas cuestiones de su trayectoria profesional. De esta forma, ha acabado lanzando un dardo envenenado a Sylvia Pantoja: «Tú me das mucha pena porque eres tan buena cantante que tuviste que emigrar a México. Y me alegro de que te fuera bien, pero es que dices unas gilipolleces…»

Y fue más allá: «Cuidado, porque habláis sin saber». Acto seguido, María Patiño quiso pronunciarse en calidad de presentadora de Ni que fuéramos. Así pues, ha atacado a Sylvia, tachándola de «cobarde» por haber aprovechado un momento de debilidad en otra persona para atacarla de esa manera.

Tal y como nos tiene acostumbrados, Belén Esteban comenzó a lanzar ciertas puyas a Pantoja a través de diversos comentarios que llamaron poderosamente la atención a la audiencia de Ni que fuéramos: «¿Sabes lo que no he hecho nunca? Enviarle un mensaje al director de Sálvame culpándole de una enfermedad de un familiar mío. Ni me han parado yendo con la moto». ¡Es más que evidente que las declaraciones de Sylvia no han sentado para nada bien a Belén, y no es para menos!