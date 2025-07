No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 11 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 634 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. Por lo tanto, lo esperado es que este lunes 14 de julio, fuésemos testigos del episodio 635 de esta ficción diaria… pero nada más lejos de la realidad. ¿El motivo? TVE tiene otros planes para este día. Desde las 15:55 hasta las 17:45 horas (una hora menos en las Islas Canarias), la cadena principal de RTVE emitirá nada más y nada menos que la 10ª etapa del Tour de Francia 2025.

Con posterioridad, lejos de dar paso a la historia del Marqués de Luján y el resto de personajes, han querido priorizar la emisión de Valle Salvaje. Y no solamente con un capítulo, sino con doble ración de esta historia. Algo que ha descolocado a los más fieles seguidores de La Promesa, puesto que no entienden por qué no emiten un nuevo episodio, pero sí optan por la emisión de dos entregas de Valle Salvaje. Como era de esperar, muchos de ellos han utilizado la red social X (antes conocida como Twitter) para mostrar su indignación: «Lo veo en diferido por la web. Total, pocos cambios y avances cero» y «Yo no sé por qué no pueden poner capítulo de la promesa. Si se puede poner dos capítulos de Valle Salvaje, no se puede poner capítulo de La Promesa. Un capítulo de cada serie y ya está» son algunos de los tantos mensajes que pueden leerse en la mencionada red social.

¿Qué ocurrió en el capítulo 634 de ‘La Promesa’ que se emitió el pasado viernes 11 de julio?

En la última entrega que hemos podido ver hasta la fecha, hemos sido testigos de cómo Catalina sigue empeñada en defender su postura en cuanto a justicia social se refiere. Así pues, no solamente se ha enfrentado al Barón de Valladares, sino también a su propia familia. Todo ello mientras Jacobo y Martina han decidido conspirar a sus espaldas.

En el hangar, Enora no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para comentar a Manuel la conversación tan tensa que ha tenido con Leocadia. Ella le ha comunicado que su presencia no es de su agrado. Algo que, indudablemente, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

Cristóbal continúa tomando diversas medidas drásticas entre los miembros del servicio de palacio. Sin dar opción a una posible discusión, se ofrece a revisar todos los movimientos de la señora Arcos. Ricardo, por su parte, está feliz por la readmisión de Santos, pero todo cambia cuando descubre que no trabajarán juntos. En cuanto a Lope, ha logrado ganarse la confianza de Federico. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.