Muere Kang Seo-ha, reconocida actriz surcoreana, a los 31 años

El mundo de la interpretación está de luto. Kang Seo-Ha, una de las actrices surcoreanas más queridas y reconocidas en todo el mundo, ha fallecido a los 31 años. Siempre destacó por su enorme talento, pero también por su participación en grandes producciones como es el caso de Heart Surgeons, Nobody Knows o, incluso, Schoolgirl Detectives. La muerte de la actriz tuvo lugar el pasado domingo 13 de julio, tras una complicada y dura batalla contra el cáncer de estómago en etapa IV que padecía. Una información que han confirmado diversos medios surcoreanos, como es el caso de Sports Kyunghyang. A pesar de lo mucho que se había complicado su estado de salud en los últimos meses, Kang Seo-Ha siempre tuvo claro que la interpretación era su vida, por lo que formó parte de diversos proyectos verdaderamente sorprendentes. Algo que, desde luego, va a acompañar para siempre a todos y cada uno de sus seguidores.

La joven, cuyo nombre real era Kang Ye-won, nació en 1994. Desde muy temprana edad destacó en el mundo del entretenimiento surcoreano. Y todo tras haber tenido la oportunidad de graduarse en la Universidad Nacional de Artes de Corea del Sur, concretamente en la reconocida Escuela de Arte dramático. Eso sí, no fue hasta 2012 cuando llegó su primera gran oportunidad. ¿A qué nos referimos? A la participación en un vídeo musical de Brave Guys, concretamente en Getting Farther Away. Desde ese preciso instante, Kang Seo-Ha tuvo la oportunidad de participar en varias producciones en las que comenzó a ganarse el cariño y la admiración del público. Un ejemplo lo encontramos en proyectos como First Love Again, The Flower in Prison, Assembly o, incluso, Through the Waves, entre otros. Su último largometraje ha sido Mangnaein, donde Kang Seo-Ha tuvo la oportunidad de trabajar con Park Gyu-young y Kim Seon-ho. Esta producción verá la luz a finales de 2025.

¿Cómo fueron los últimos días de Kang Seo-Ha?

A pesar de que su estado de salud era cada vez más delicado, la joven de 31 años no dejó de demostrar su fortaleza. De hecho, mientras se enfrentaba a durísimas sesiones de quimioterapia, seguía adelante con sus cada vez más numerosos proyectos artísticos. ¡Era su verdadera pasión!

Eso sí, según varios medios de comunicación surcoreanos, su salud empeoró de forma considerable en la segunda etapa del tratamiento. Algo que derivó en la peor de las noticias: su fallecimiento el pasado domingo 13 de julio. Como no podía ser de otra manera, a través de redes sociales, su familia y su círculo más cercano han querido hacer hincapié en su talento pero, sobre todo, en su generosidad. Es más, han recordado cómo, hasta en sus momentos más difíciles, se preocupaba por los demás.

En una publicación en Instagram, quisieron recordar a Kang Seo-Ha: «Aunque sufrías con analgésicos, seguías diciendo que estabas agradecida porque podría haber sido peor. Espero que ahora estés feliz y libre de dolor». El altar conmemorativo de la surcoreana se ha instalado en la sala 8 del Hospital St Mary’s de Seúl, mientras que su funeral está previsto para el 16 de julio. Descanse en paz.