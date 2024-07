Marta Riesco carga contra Anabel Pantoja en ‘Ni que fuéramos’: «Es una sinvergüenza»

El pasado miércoles pudimos disfrutar de un nuevo programa de Ni que fuéramos en Canal Quickie y en TEN tv. Entre otras tantas cuestiones, fuimos testigos de un tenso enfrentamiento entre Marta Riesco y Belén Esteban. Pero, además, la reportera también quiso dar su opinión sobre la actitud que había tenido Anabel Pantoja con la prensa.

Todo comenzó con el comunicado de Isabel Pantoja con el que arrojó mucha luz no solamente sobre su gira, en la que ha tenido que cancelar varios conciertos, sino también sobre su estado de salud. Una situación que ha puesto a la tonadillera en el ojo del huracán y por la que se han generado un gran número de especulaciones.

🥴 Anabel Pantoja otra experta en ser desagradable con la prensa cuando no hay pasta de por medio Es horrible como tratan ciertos famosos a las personas que trabajan en agencias (📽️ Europa Press ) pic.twitter.com/Y7atfZwObh — Alba Medina (@Srtacotilleo) June 25, 2024

Sea como sea, ha habido tal preocupación por el estado de salud de la cantante que muchos de sus familiares y amigos han dado la cara para desmentir estas informaciones. Un claro ejemplo lo encontramos con Anabel Pantoja, que ha acabado generando una enorme polémica como consecuencia de su actitud con la prensa.

La influencer se mostró contundente ante las informaciones que han salido a la luz respecto al estado de salud de su tía: «No voy a contestar nada sobre la salud de mi tía. Es bastante delicado, cada persona tendrá que hablar de lo que pasa. No yo, ni sus hijos. No hables de la palabra trombo si no sabes lo que es».

Lejos de que todo quede ahí, la andaluza quiso aprovechar la ocasión para ir mucho más allá: «Es algo tan íntimo que lo tiene que decir la propia protagonista. Los que trabajan en la tele, que tengan mucho cuidado de hablar de la salud de otros», advirtió, visiblemente enfadada por esta complicada situación.

Marta Riesco fue una de las primeras colaboradoras de Ni que fuéramos en pronunciarse sobre las palabras de la sobrina de la tonadillera: «Es una sinvergüenza, que ha sido la portavoz de Isabel Pantoja y solo se la conocía por ser la sobrina de Isabel». Y añadió: «Además, trabaja con ella en los conciertos. Pues es normal que una compañera reportera te vaya a preguntar a ti cómo se encuentra tu tía».

Por si fuera poco, Marta Riesco se mostró aún más contundente: «Estás completamente desquiciada contestando así en la calle». Como no podía ser de otra manera, María Patiño no tardó en opinar sobre las durísimas palabras de su compañera: «Te compro el argumento, pero lo de sinvergüenza…»

La periodista del Canal Quickie se explicó: «Para mí es una sinvergüenza por lo que me ha hecho a mí y lo que le hace a la reportera». No debemos olvidar que tanto Marta Riesco como Anabel Pantoja llevan varios años enfrentadas, incluso han llegado a recurrir a la justicia: «Es una embustera, mentirosa y por hacer show en un programa me dejó por los suelos. Nos veremos en los tribunales. A ver quién gana si Anabel o yo».