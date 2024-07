Belén Esteban y Marta Riesco vuelven a enfrentarse en ‘Ni que fuéramos’: «No me llames gilipollas»

El pasado miércoles 10 de julio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Ni que fuéramos en el Canal Quickie y en TEN tv. Entre otras tantas cuestiones, los espectadores fueron testigos de un nuevo y tenso enfrentamiento entre Belén Esteban y Marta Riesco. Un rifirrafe que, como era de esperar, no dejó indiferente a nadie.´

Todo comenzó cuando, en plena emisión de la nueva entrega de Ni que fuéramos, se mostraron imágenes de Anabel Pantoja en la que podíamos ver a la andaluza muy enfadada con la prensa. Y todo por las constantes preguntas sobre el problema de salud que está atravesando su tía, la tonadillera Isabel Pantoja.

Como no podía ser de otra manera, Belén Esteban no dudó un solo segundo en defender a su gran amiga. De esta forma, recordó que «Anabel es la persona más leal de toda la familia Pantoja». Por si fuera poco, la colaboradora de Ni que fuéramos quiso ir mucho más allá sobre este asunto: «Nunca ha dicho nada, y menos va a hablar de este tema».

Marta Riesco no tardó en dar su opinión sobre las palabras de su compañera en Ni que fuéramos: «Anabel ha sido portavoz de Isabel Pantoja muchísimas veces». La Patrona-que es como quiere Belén Esteban que le llamen- fue más allá: «Anabel solo ha defendido a su tía». Ante esta afirmación, a Riesco no le quedó otra opción que lanzar una contundente pregunta.

«¿Pero eso es hablar o no es hablar?», cuestionó Marta Riesco. En ese preciso instante, Belén Esteban acabó cargando contra su compañera en el programa Ni que fuéramos: «Hombre, como he hecho yo y como has hecho tú con tu ex novio», refiriéndose a Antonio David Flores, ex marido de Rocío Carrasco.

La tensión fue aumentando considerablemente, hasta tal punto que Marta señaló a Anabel Pantoja de ser una «mentirosa» y una «embustera». Como no podía ser de otra manera, Belén Esteban volvió a dar la cara por su amiga, y lo hizo con un sorprendente y contundente comentario: «A ella le caes peor».

Discuten sobre Anabel Pantoja pero es lo de menos porque La Esteban y La Riesco cuando se enganchan hacen cine. #NiQueFueramos10JL pic.twitter.com/9b2Uo3N7tZ — Miss Kokoro (@KokoroMiss) July 10, 2024

La periodista no tardó en aprovechar la ocasión para hacer memoria. Fue entonces cuando recordó que había demandado a Anabel Pantoja por unas declaraciones que hizo en Sálvame. En ellas, la sobrina de Isabel Pantoja llegó a insinuar que Marta Riesco había mantenido relaciones sexuales con una mujer en la finca Cantora en Nochevieja de 2019.

La reportera siguió mostrándose tremendamente crítica con la influencer andaluza, haciendo saber que únicamente participa en programas por dinero. Belén Esteban estaba llegando al límite. Tanto es así que, visiblemente molesta, espetó lo siguiente: «¡Igual que te pasaba a ti! ¡Y ella está trabajando! Pero tú te fuiste con la Oa (refiriéndose a Olga Moreno) por teléfono, ¿también por eso?».

Marta Riesco confirmó que no habría cobrado un solo euro por eso, por lo que Belén Esteban aprovechó para ir más allá: «¡Pues fuiste gilipollas!». Unas palabras por las que la reportera pidió respeto: «No me llames gilipollas», por lo que La Patrona trató de aclararlo para evitar malentendidos: «No te lo digo en ese sentido».