Belén Esteban confiesa qué programa de Antena 3 le fichó y se truncó: «Tenía el contrato firmado»

El pasado miércoles, Belén Esteban concedió una exclusiva a la revista Semana. No solamente se ha mostrado de lo más contundente con las Campos, sino también ha dado a conocer que, tras su paso por Sálvame, estuvo a punto de trabajar tanto en La 1 de Televisión Española como en Antena 3.

Tras el final del que considera que es el «programa de su vida», como ella misma lo ha calificado en numerosas ocasiones, muchos fueron los responsables de diversos formatos de televisión que se interesaron en ella. A pesar de todo, fue viendo cómo todos y cada uno de esos fichajes, poco a poco, se fueron truncando. ¡Fue realmente frustrante!

«Hay mucha gente que me ha traicionado, que se ha alegrado de que se acabase Sálvame», reconoció Belén Esteban. Es entonces cuando confesó que estuvo a punto de formar parte del equipo de Baila como puedas, programa que se emitía en La 1 de Televisión Española. Fue el propio José Pablo López, ex director de contenidos de la cadena, quien quiso ficharla como jueza del talent. Pero todo quedó atrás cuando Elena Sánchez, ex presidenta interina, se negó en rotundo.

De esta forma, la colaboradora de Ni que fuéramos dejó muy claro que ella en ningún momento se puso en contacto con RTVE, sino que fue al revés: «Hice la prueba de vestuario y todo, estaba muy emocionada». Pero todo cambió tras una llamada: «Me dijeron que no lo hacía, que no me quería la que entonces era presidenta de TVE. Yo no había hablado nunca con esa señora».

Belén Esteban confiesa en qué exitoso programa de Antena 3 estuvo a punto de participar

Una de las cuestiones que más ha impactado de esta entrevista exclusiva de la de Paracuellos en la revista semana tiene que ver con Antena 3. Y es que ha dado a conocer que estuvo a punto de formar parte de Mask Singer, como concursante: «Me cogieron y, con el contrato firmado y el disfraz hecho, me dijeron que tampoco me querían».

Es más, la colaboradora de Ni que fuéramos ha querido dejar muy claro que no tomó la decisión de denunciarles porque «es buena persona». Haciendo balance de este tipo de hechos, Belén está cada vez más convencida de que estas decisiones han sido tomadas por cuestiones políticas: «Lo tengo más claro que el agua».

A pesar de estos contratiempos, reconoce que ahora mismo está tremendamente feliz en su etapa como colaboradora de Ni que fuéramos. Es más, en esta entrevista exclusiva, ha adelantado una bomba: «En septiembre u octubre va a venir algo muy gordo. No puedo contarlo aún, pero vais a flipar». ¡Qué ganas de saber de qué se trata!