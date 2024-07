Jorge Javier Vázquez no llega al 10% de audiencia con su nuevo programa en Telecinco

El regreso de Jorge Javier Vázquez a las tardes de Telecinco no ha sido un gran éxito pero tampoco un fracaso. El diario de Jorge se estrenó el lunes 29 de julio con un 9,4% de share entre las 15.45 y las 17.30 horas. Aunque no alcanzó el doble dígito, la primera entrega consiguió superar en seis décimas a la media de julio de su predecesor, Así es la vida. Además, el estreno está por encima de la media de la cadena, lo que hace que no haya sido un fracaso rotundo. Ahora hay que ver cómo va evolucionando este talk- show ya que en redes sociales hubo muchos comentarios negativos sobre un formato que comenzó algo perdido, con numerosos fallos de guion y con unos invitados que, tal vez, no eran los más indicados para la apertura. Aún así, Mediaset sigue confiando en Jorge Javier. No sólo ha renovado su contrato de larga duración con el grupo de comunicación hasta 2027, sino que la próxima temporada tendrá, al menos, tres programas en Telecinco: El diario de Jorge, Gran Hermano y Hay una cosa que te quiero decir.

Hace unas semanas Telecinco celebró una rueda de prensa, a la que asistió OKDIARIO, para presentar El diario de Jorge, el programa que sustituye a Así es la vida y que, entre las 15.45 y las 17.30 horas, actúa como telonero de TardeAR. ¿Es una buena idea estrenar un nuevo formato en verano? Los responsables del talk-show, así como los directivos de Mediaset nos respondieron, con bastante lógica, que «en verano, el prime-time (cuándo hay más consumo de televisión) son las tardes». Además, es una época perfecta para que el programa vaya rodando y mejorando para que, de cara a la nueva temporada (a partir de septiembre), El diario de Jorge pueda hacerse un hueco en la parrilla.

El 29 de julio, lunes, se estrenó por fin El diario de Jorge y lo hizo ante el 9,4% de la audiencia (873.000 espectadores). Es cierto que, al ser estreno, Telecinco cuidó el programa con muy poca publicidad (tan sólo hubo un corte durante el último tercio), además de que el público puede acercarse al show por la novedad. Con todo esto, no llegó a los dos dígitos, pero las malas noticias no terminan ahí. Normalmente, al día siguiente se hace menos audiencia, aunque un formato como este depende de la perseverancia y de que la cadena confía en él.

Pero estos datos también pueden leerse de manera más positiva. Para empezar, se ha estrenado en verano y coincidiendo con los Juegos Olímpicos (algo que afecta a todas las parrillas). Además, ese 9,4% de cuota de pantalla supera en seis décimas a la media de julio de su predecesor, Así es la vida.

Tras El diario de Jorge, TardeAR se conformó con un 9,2% de share (700.000 espectadores) frente al 9,7% de hace siete días (706.000). Telecinco volvió a perder la batalla por las audiencias frente a su principal competidor, Antena 3, que cosechó un 11,4% (1.087.000 espectadores) con Sueños de libertad. Si bien, el liderato de la tarde se lo llevó TVE, que consiguió un 16,4% con la entrega de los Juegos Olímpicos.

Así fue el estreno de ‘El diario de Jorge’

Jorge Javier Vázquez apareció en su nuevo plató con un mensaje: «Desde que salgo por la tele la gente me para por la calle, me habla, me saluda, me cuenta historias. A mí me gusta un montón que me cuenten historias. Hay quien dice que a buen entendedor pocas palabras bastan, pero yo creo que en cuestión de malentendidos cuanto más hablemos mejor, mucho mejor. Aunque a veces nos arriesguemos a que alguien nos diga: ¿pero de qué estás hablando?».

El problema que hubo en la primera entrega de El diario de Jorge es que había una descoordinación absoluta. En muchos casos se notaba que los invitados no respondían como deberían, que sus testimonios carecían del interés que nos habían prometido, por lo que el guion y el presentador forzaban de manera obvia las situaciones.

Luego, muchas de las historias se quedaron a medias y se despachaban deprisa y corriendo. Otras, por el contrario, se alargaban de más, cuando, a todas luces, eran las menos interesantes (la de la abuela tiktoker y sus nietos o la del chico de campo al que van a encontrar pareja). No había un hilo conductor que ligara cada uno de los testimonios. Tampoco hubo orden y, lo que es peor, no hubo rastro de emoción.