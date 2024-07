‘Sueños de libertad’, capítulo 111: María descubre un importante secreto

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 110 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Damián se siente culpable por la muerte de Valentín. Es por eso que se ve en la obligación de tomar una drástica decisión respecto a Digna. Todo ello mientras Jesús da un toque de atención a Begoña tras haber descuidado sus obligaciones.

Andrés, poco a poco y con el paso del tiempo, se queda sin palabras tras la llegada del acta de defunción de Valentín. Jesús no está dispuesto a ceder ante las presiones de Patricia, pero a Isabel se le ha ocurrido una gran idea que podría llegar a funcionar. María se siente acorralada como consecuencia de su mentira, mientras que Luz reconoce que empieza a tener sentimientos hacia Luis.

Jaime no tarda en sincerarse como nunca sobre lo que se siente por ella. Por si fuera poco, somos testigos de cómo Joaquín se muestra más sereno con Gema. Todo ello mientras Claudia se enfrenta, como nunca, a su madre y le hace saber que no solo no va a ir al pueblo sino que tampoco se va a casar. ¡Lo tiene muy claro!

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 111 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Digna ha vivido su primer momento como abuela junto a Julia, mientras que Andrés ha dado el paso de visitar a Mercedes para apoyar a Begoña.

Jesús ha tomado la firme decisión de chantajear a Patricia en la negociación, todo ello mientras la enfermedad de Jaime comienza a avanzar a pasos agigantados. Jesús ha tenido un tenso enfrentamiento con Andrés tras descubrir el dibujo. Mario, por su parte, se ha despedido de Luis pero no sin antes dejarle algo verdaderamente importante que perteneció tanto a él como a Gervasio.

Por si fuera poco, somos testigos de cómo María se ha quedado completamente sin palabras tras enterarse de un importantísimo secreto que tiene una estrecha vinculación con alguien de la familia. En cuanto a Digna, hemos sido testigos de cómo ha roto todo tipo de compromiso con Damián, sin importar las consecuencias. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.