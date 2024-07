‘Sueños de libertad’, capítulo 110: Damián toma una drástica decisión

No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 109 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Damián y el resto reciben con honores a Patricia Lambert, y todo con el objetivo de llegar a un acuerdo. Luz, por su parte, ha constatado el comportamiento que está teniendo María durante su embarazo.

¿Te perdiste el último capítulo de #SueñosDeLibertad? 😠 Te lo contamos: Los de la Reina no llegan a un acuerdo con Patricia Lambert. 😲 ¿Qué más pasó? 😮 https://t.co/oJHBbsgvxy ◀ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) July 29, 2024

Jaime, por si fuera poco, empieza a sentir muchos celos de Luis pero, aun así, no le queda otra opción que aguantarse. No le queda más remedio. Tasio, para poder estar a la altura de sus hermanos, ha comprado una nevera sin habérselo consultado a Carmen. Mateo, por su parte, ha logrado su objetivo de salvar a Claudia de tener que regresar al pueblo junto a Ramona.

Por si fuera poco, observamos cómo Damián trata de disimular la enorme culpabilidad que siente para consolar, en la medida de lo posible, a Digna tras la muerte de Valentín. Mercedes ha aprovechado la oportunidad que se le ha presentado para poner en jaque a Begoña, que no puede evitar sentirse realmente mal tras su última visita que ha hecho a su madre.

Marta y Luz se abren el corazón en una charla sincera sobre sus relaciones. 😱 Luz le dice a Marta: «Merecen ser felices juntos». 😍 ¡No te lo pierdas! 😉 #SueñosDeLibertad https://t.co/1uwv7NRcIW — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) July 29, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 110 de Sueños de libertad. Así pues, somos testigos de cómo, al sentirse culpable por la muerte de Valentín, se ve obligado a tomar una drástica decisión respecto a Digna, mientras que Jesús da un toque de atención a Begoña tras haber descuidado todas y cada una de sus obligaciones.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Andrés se queda completamente sin palabras tras la llegada del acta de defunción de Valentín. Jesús no quiere ni se muestra dispuesto a ceder ante las presiones de Patricia, pero a Isabel se le ha ocurrido una gran idea que podría llegar a funcionar.

María no puede evitar sentirse cada vez más acorralada como consecuencia de su mentira, todo ello mientras Luz empieza a reconocer lo que siente por Luis. Jaime, por su parte, se ha sincerado sobre lo que siente por ella. Joaquín empieza a mostrarse más sereno con Gema, mientras que Claudia acaba enfrentándose como nunca a su madre. Y es que le ha hecho saber que no va a ir al pueblo ni mucho menos se va a casar. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.