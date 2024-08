Daniel Guzmán rompe su silencio en ‘TardeAR’: «En el juicio no se me citó de forma correcta»

El programa TardeAR ha emitido en exclusiva las primeras declaraciones del actor y director Daniel Guzmán tras haber sido condenado por un delito de leve de lesiones por echar a golpes a tres okupas de una casa de la que es dueño. El programa de Telecinco mostró las primeras declaraciones del cineasta, un mensaje en el que niega los hechos y advierte que el juicio se declarará nulo. Daniel se declara «un poco sorprendido», se queja de la «falsedad de lo transmitido» y explica: «Es un juicio del que no se me citó de forma correcta y, por tanto, no me pude presentar para conocer la denuncia ni los hechos». Además, el equipo de TardeAR pudo hablar con una vecina testigo de la okupación y relató que eran personas «un poco raras» que no le daban «buena impresión»: «Estábamos un poco asustados».

En su mensaje, Daniel se declara «un poco sorprendido», se queja de la «falsedad de lo transmitido» y explica: «Es un juicio del que no se me citó de forma correcta y, por tanto, no me pude presentar para conocer la denuncia ni los hechos».

Así, cuenta que no ha podido defenderse ya que no acudió a vista oral, el que fue protagonista de Aquí no hay quien viva parece decidido a tomar medidas para que este juicio no tenga validez y quiere que tenga la misma repercusión: «Cuando el juicio se dicte nulo, entiendo que también se sabrá y le darán difusión».

El actor y director Daniel Guzmán, conocido por su papel en la serie Aquí no hay quien viva, ha sido condenado por un delito de leve de lesiones por echar a golpes a tres okupas de una casa de la que es dueño. El karma ha castigado al cineasta después de que este grabara en 2021 un anuncio en apoyo a Podemos para las elecciones del 4M. Guzmán, de acuerdo con la sentencia, atacó a los okupas, acompañado de otras cuatro personas, para echarlos de su propiedad en mayo de 2023. Las víctimas pudieron reconocer al actor y llegaron a grabar un vídeo con el que demostraron su implicación en el juzgado.

Daniel Guzmán ha negado en todo momento durante el proceso judicial el haber participado en el desalojo de la vivienda ubicada entre Casa de Campo y el río Manzanares. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción nº3 de Madrid lo ha condenado por un delito leve de lesiones al considerar probada su implicación. El actor iba acompañado de cuatro hombres «bastante fuertes», de acuerdo con las víctimas. En total, seis jóvenes habían okupado la vivienda desde hacía más de una semana, pero solo tres estaban en la casa en el momento de la agresión.

Los seis okupas aseguraron que intentaron contactar con Guzmán para intentar llegar a un acuerdo sobre la vivienda al considerar al director «sensible a los problemas de la vivienda». Sin embargo, a pesar de intentarlo por diferentes vías, el actor no respondió. Así, la tarde del 20 de mayo, Guzmán entró junto a los cuatro hombres en la vivienda por una ventana y desalojaron a golpes a los okupas mientras les pedían las llaves de la vivienda. La policía intervino tras la agresión, pero el actor y «sus compañeros» ya habían huido, según relatan los agredidos. Daniel Guzmán ha sido condenado a pagar una multa de diez euros durante dos meses, unos 600 euros, y tendrá que pagar 350 euros a uno de los okupas en concepto de responsabilidad civil, de acuerdo con la sentencia.