¡Increíble! ‘Aquí no hay quien viva’ y Marvel se unen para protagonizar juntos un spot de esta conocida marca

‘Aquí no hay quien viva’ puede decir que es sin duda, una de las series españolas más famosas a pesar de que acabara hace ya varios años. Sin embargo, sus reposiciones nos permiten tenerla todavía vigente, pero además ha dado un paso que nunca nadie imaginaría y se ha unido al Universo Cinematográfico de Marvel. ¿Pero de qué modo? Puede que te suene sorprendente pero es cierto: ‘Aquí no hay quien viva’ y Marvel se unen para protagonizar juntos un spot de esta conocida marca.

‘Aquí no hay quien viva’ y Marvel se unen en un anuncio

La famosa serie de Antena 3 ha vivido algo que nadie podría imaginar, ya que ha sido incorporada en un anuncio de McDonald’s que reúne momentos en los que la franquicia Marvel ha aparecido o sido mencionada en diversas producciones televisivas y cinematográficas. El anuncio en cuestión se ha lanzado como parte de la promoción de una nueva salsa agridulce en honor a Loki, y coincide con el lanzamiento de la segunda temporada de la serie de Disney+, programada para el 6 de octubre en la plataforma de streaming.

El anuncio, titulado ‘As Featured In Meal’, rinde tributo a la cultura popular con fragmentos de películas como «Fallen Angels», «El príncipe de Zamunda» o «El quinto elemento», las series ‘Seinfeld’, ‘Friends’ o ‘The Office’, el anime ‘The Devil is a Part-Timer’ y el video musical de RUN DMC con «You Be Illin’». En medio de esta extensa lista de títulos, surge la inesperada sorpresa de la exitosa serie española ‘Aquí no hay quien viva’.

El extracto elegido proviene del episodio 12 de la quinta temporada de la serie creada por Alberto y Laura Caballero, titulado «Érase un paripé», donde se celebra la boda de Belén (Malena Alterio) y Emilio (Fernando Tejero). En esta secuencia, los residentes de Desengaño 21 forman una fila en McAuto para hacer sus pedidos, y Moncho (Pablo Chiapella) exclama: «¡Quiero un McFlurry!».

Llega la segunda temporada de ‘Loki’

El anuncio sirve además para ver imágenes de segunda temporada de ‘Loki’, mostrando al personaje interpretado por Tom Hiddleston siendo atendido por su variante femenina, Sylvie (Sophia Di Martino), en un McDonald’s. Más adelante, aparece también Owen Wilson, quien interpreta a Mobius M. Mobius, sentado en una mesa del restaurante.

Mientras esperamos el regreso de Loki en su segunda temporada, esta campaña promocional nos brinda un vistazo de lo que está por venir en el emocionante universo de Marvel y sirve para que los fans de la serie española disfruten de poder verla en un contexto que jamás habríamos imaginado. Os dejamos con el anuncio. El momento de ‘Aquí no hay quien viva’ se produce en el 00:15.