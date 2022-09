A John Williams le encantaría hacer la banda sonora del próximo James Bond

John Willams es probablemente el compositor más célebre de la historia del cine. Su carrera fílmica se escribe de la mano de la de figuras como la de Steven Spielberg o George Lucas. Pero ¿Qué hace tan especial a sus partituras? Bueno, sin alcanzar seguramente la sensibilidad de algunos otros músicos que se decantaron por un cine menos comercial, como Ennio Morricone o Bernard Herrmann, lo que seguramente sea la virtud más destacada de Williams es su habilidad para crear sintonías reconocibles, Leitmotivs que forman ya parte de la cultura popular. Porque ¿quién no ha tarareado la música de Tiburón mientras se sumergía en la playa? Williams cumplió hace poco 90 años y por supuesto, sigue en activo. Con su inseparable Rey Midas de Hollywood, estrenará en el Festival de Toronto The Fabelsman y en 2023 regresará a las aventuras gracias a Indiana Jones 5, película que recientemente sugirió que podría ser la última de su carrera.

“En este momento estoy trabajando en Indiana Jones 5, que creo que Harrison Ford, que es un poco más joven que yo, ha anunciado que será su última película”, señaló Williams hace algunos meses, matizando que si Harrison podía hacerlo (reiterarse), entonces quizás él mismo podría también dar el paso. El trabajo del músico abarca algunas de las películas más icónicas de las últimas décadas; Star Wars, Harry Potter, E.T. El extraterrestre…pero todavía a día de hoy, al neoyorquino le gustaría componer la banda sonora de otra icónica franquicia. Entonces, cuando en The Guardian le preguntaron si estaría interesado en la música de una película de James Bond, Williams fue muy contundente: “Me encantaría”.

Trabajar como compositor desde principios de los 60, podría terminar de saciar la ambición de cualquier artista, haciendo que el trabajo de crear la identidad sonora y artística de una producción fuese algo mucho menos placentero con el paso de los años. Sin embargo, a Williams no ha llegado a pasarle eso todavía: “Escribir para música de cine es muy difícil. Probablemente no sea una profesión para todos los compositores porque (puede) ser muy restrictiva y posiblemente muy frustrante (…) Estoy muy feliz, me sentiría muy privado si no pudiera hacerlo”.

Desde luego, añadir al agente 007 a la colección de partituras del compositor agrandaría todavía más si cabe la leyenda de Williams, una figura esencial en la banda sonora colectiva de toda una generación de cinéfilos.