Jodie Foster casi muere siendo sólo una niña mientras rodaba esta película de los 70: «Fue aterrador»

La industria ha puesto recientemente en valor la profesión de los dobles de acción, creando su propia categoría en los Oscar de 2028. Sin embargo, incluso con su presencia, los actores padecen riesgos reales que pueden terminar en tragedia. Uma Thurman tuvo un complicado accidente de coche rodando la segunda parte de Kill Bill y por ejemplo, Sylvester Stallone se pasó días en cuidados intensivos después de varios golpes reales de Dolph Lundgren en Rocky IV. Algunos tuvieron la suerte de quedarse en sustos y otros en cambio como Brandon Lee, perdieron la vida en el propio set. Ahora en una entrevista reciente, la actriz Jodie Foster ha recordado cómo casi muere de pequeña por culpa del ataque de un león.

Aunque muchos la recuerden sobre todo por su participación como adulta en El silencio de los corderos (Jonathan Demme, 1991), Foster fue antes una estrella infantil con todas las letras. Desde su paso por la televisión norteamericana a trabajar con Martin Scorsese en Alicia ya no vive aquí (1974) y la legendaria Taxi driver (1976). No obstante el percance más grave de su carrera llegó de la mano de su primera película cinematográfica: Napoleón y Samantha (Bernard Raffill, 1972). Una producción de Disney en la que Jodie Foster casi muere con tan sólo 8 años por culpa de un león que acompañaba a su personaje durante todo el filme.

Jodie Foster casi muere: el ataque del león en ‘Napoleón y Samantha’

Dirigida por el veterano realizador de televisión, Bernard McEveety, Napoleón y Samantha nos ponía en la piel de un niño llamado Napoleón que vive con su abuelo. El pequeño, tiene un amigo que trabaja como payaso y cuando el circo debe marchar a Europa, le deja uno de los leones para que se lo cuide. Es entonces cuando de la noche a la mañana el abuelo fallece y con el miedo de que le arrebaten a su felino compañero, Napoleón huye junto al león con la compañía de Samantha, su amiga.

Foster, quien se encuentra promocionando Vida privada (Rebecca Zlotowski), recordó los horribles hechos, asegurando que todo ocurrió después de que McEveety gritase corten en una de las secuencias.

«Un león me atacó cuando tenía ocho años y medio o nueve. El león me levantó, me sacudió, me movió horizontalmente y luego me dejó caer. Tenía dos perforaciones perfectas en un lado y dos en el otro, en la cadera. Pero con el paso de los años y el crecimiento, ¿sabes? ¿Quién sabe dónde están? Simplemente se mueven», le explicaba la veterana intérprete a W Magazine.

Después, Foster confesó que había sido lo «más aterrador» que le había pasado mientras rodaba una película. Eso sí, tras el accidente tuvo que seguir trabajando con el mismo león. Lo cual es todavía más horrible. Una muestra de cómo eran los rodajes en una época de puro descontrol, pues en la actualidad jamás se habrían asumido esos riesgos.

Jodie Foster: su renacer en la industria

Gracias a su nominación al Oscar por Nyad en 2025 y a su Globo de Oro por True Detective: Noche polar, Jodie Foster ha vuelto a recuperar ese estatus de estrella de primera línea de la interpretación. A finales de 2025 estrenó la cinta francesa Vida privada y por el momento, se le desconoce ningún nuevo proyecto para este año.