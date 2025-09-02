Joaquín Sánchez y su mujer se pasan a dar consejos sentimentales en ‘Emparejados’ (A3)

Durante la segunda jornada del FesTVal 2025 (El Festival de Televisión de Vitoria) se ha presentado Emparejados el nuevo show que Antena 3 estrenará el próximo sábado 6 de septiembre (22:00 horas). El ex futbolista Joaquín Sánchez (reconvertido últimamente en estrella televisiva) y su mujer, Susana Saborido, presentan este espectáculo en el que parejas famosas se enfrentan a entrevistas, pruebas de concurso y distintos juegos, Además habrá un par de secciones sorpresa. Una es un guessing show conducido por Almudena Cid- se trata de un juego de adivinación con un personaje anónimo de quien habrá que acertar quiénes son realmente sus allegados y quiénes son actores interpretando un papel- La otra es Beso o cobra un dating presentado por Anna Simon en el que se intenta emparejar a personas del público.

La nueva propuesta para el prime time de Antena 3, que llega tras el especial emitido la temporada pasada, cuenta con la colaboración de Almudena Cid y Anna Simon, y se desarrollará a lo largo de seis entregas.

Una pareja invitada en cada programa

Bertín y Alejandra Osborne es la primera pareja invitada. A ellos sumarán Victoria de Marichalar y Rocío Laffón, Loles León y Bibiana Fernández, entre otras parejas que tendrán que demostrar su conexión en la nueva temporada.

Producido por Atresmedia en colaboración con Proamagna, Emparejados podrá verse fuera de España en Antena 3 Internacional y en la versión internacional de atresplayer.

Emparejados es un programa en el que todo ocurre en pareja: desde las pruebas a las que se someterán la pareja de invitados del programa hasta el dating al que se enfrentará el público del plató, que tendrá un papel protagonista cada noche. Y es que en cada entrega participarán 100 personas de público, divididos en dos grandes gradas enfrentadas -una rosa y otra azul-, que tendrán la oportunidad de ganar grandes sumas de dinero.

Las secciones

En Emparejados habrá muchas maneras de jugar, aunque siempre en pareja. Cada noche, y para conocer mejor a cada uno de los invitados, Joaquín y Susana comenzarán entrevistando a la pareja invitada, en una charla repleta de anécdotas, confesiones, humor y momentos surrealistas. Tras la entrevista, los presentadores retarán a la otra pareja en tres grandes juegos:

‘La pirámide del picante’

Una gran pirámide retroiluminada, formada por cinco niveles de picante ordenados de menor a mayor intensidad, será la gran protagonista de la escena. El juego consiste en atreverse -o no- a responder las preguntas más comprometidas de la noche. En cada nivel, cada pareja lanzará una pregunta a la pareja de enfrente. En caso de no querer responder, tendrán que probar el plato con picante que tienen delante. Pero, si se atreven a contestar la pregunta, será la pareja que ha formulado la pregunta la que se tendrá que comer el plato.

‘¿Quién es quién?’

A continuación, llegará el guessing show. Conducido por Almudena Cid, se trata de un juego de adivinación con un personaje anónimo de quien habrá que acertar quiénes son realmente sus allegados y quiénes son actores interpretando un papel. Joaquín y Susana serán siempre los capitanes de la grada rosa y la pareja invitada, de la azul. El dinero que consiga cada pareja se repartirá entre el público de su grada. El juego consta de cinco rondas de allegados y habrá 15.000 euros en juego cada noche.

‘Beso o Cobra’

Finalmente, el plató de Emparejados vivirá un gran dating dirigido por Anna Simon. Cada semana, un/a protagonista acudirá al plató dispuesto a encontrar el amor o a traicionar a su cita. Simon le presentará siempre dos posibles candidatos al protagonista: uno de la grada rosa (que apadrinarán y defenderán Joaquín y Susana); y otro de la grada azul (que apadrinarán y defenderán la pareja invitada).

El protagonista tendrá la ocasión de conocer a los candidatos a través de los secretos que irá desvelando Ana Simon a lo largo de la noche y, finalmente, tendrá que quedarse solo con uno para enfrentarse al temido Beso o Cobra. Ambos, tendrán que ganarse la confianza del otro y escribir en un sobre privado si quieren terminar la cita eligiendo beso o cobra. ¿Triunfará el amor o la traición? Cada noche habrá 6.000 euros en juego y un viaje a Punta Cana. Si los dos escriben beso, se repartirán el premio (3.000 euros para cada uno) y se irán juntos al viaje; si los dos eligen cobra, ambos se irán con las manos vacías; pero si solo uno de los dos elige cobra y el otro beso, el traidor que haya elegido la cobra se llevará todo el dinero (los 6.000 euros) y el rechazado se irá a su casa sin nada.