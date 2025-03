Joaquín Sánchez se ha sincerado con una dura reflexión en plena tormenta de informaciones sobre su vida privada. «Hemos cometido muchos errores», dice el ex jugador del Real Betis en el último episodio de El capitán en América, programa que ha protagonizado junto a su familia en Antena 3 durante varios meses, un viaje a Estados Unidos junto a su mujer Susana Saborido y sus dos hijas que ha dado para mucho.

Joaquín se mostró especialmente sincero. «¿Cuáles han sido tus mayores aciertos hasta ahora?», le preguntaban desde el programa. Tras unos segundos de reflexión, el ex futbolista respondió con total honestidad. «Como todo en la vida, creo que al final lo más importante es la familia. Y creo que tengo una familia muy bonita, muy cariñosa y creo que compartimos muchas cosas. En eso sí he acertado», confiesa, dejando claro lo fundamental que es su matrimonio y sus hijas para él. Pero, ¿qué hay de sus errores? Aunque no quiso dar detalles específicos, Joaquín admite que, como cualquier persona, ha cometido fallos. «He cometido muchísimos errores. La vida también va de eso. De equivocarte y salir adelante».

El que fuera capitán del equipo verdiblanco y también futbolista de otros conjuntos como el Valencia, el Málaga o la Fiorentina lleva varias semanas en el foco por unos supuestos mensajes privados que se intercambió con Claudia Bavel, modelo de Onlyfans y actriz de cine para adultos. Además, su cuñado ha hablado de su matrimonio en televisión, donde también ha sido entrevistada una supuesta amante suya. Todo ello ha generado un enorme revuelo que incluso ha obligado a Joaquón y su mujer, Susana Saborido, a emitir un comunicado.

El comunicado de Joaquín Sánchez

En la nota enviada a los medios de comunicación explican que tomarán acciones legales de forma inminente «contra todas aquellas personas que han difundido en los diversos medios de comunicación circunstancias atinentes a la vida privada de nuestros representados». Y añaden que «en concreto, desde las personas y programa que originaron todas las informaciones en una primera instancia hasta todo aquél que haya contribuido a la extensión y/o reproducción de las mismas».

El comunicado de la familia Sánchez Saborido, a través de su gabinete de abogados, expresa lo siguiente: «Tales especulaciones e informaciones aludidas han invadido notoriamente la esfera personal y familiar del Sr. Sánchez y de la Sra. Saborido, atentando gravemente contra el derecho fundamental a la intimidad que consagra el art. 18.1 de la Constitución Española, y por ello, procederemos a interponer las correspondientes demandas y/o querellas al objeto de amparar los derechos fundamentales de nuestros representados».