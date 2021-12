Hubo un tiempo en el que James Franco fue uno de los actores más prometedores de Hollywood. Además, por mucho que pudiese protagonizar dramas comerciales al lado de grandes estrellas, no dejaba de tener cierto lado irreverente y gamberro colaborando en comedias con su inseparable amigo Seth Rogen. Pero, su última cara como director en la celebrada The disaster Artist no le sirvió de nada, cuando el lado público de la industria comenzó a hablar sobre los abusos de ciertas figuras de poder en la profesión. Harvey Weinstein fue el primer dinosaurio en caer, después y en menor gravedad de los hechos surgieron casos como el de Kevin Spacey o James Franco, el cual ha hablado por primera vez de las acusaciones de abuso sexual por parte de varias alumnas de su escuela de interpretación.

El nominado al Oscar en 2011 por 127 horas se sinceró esta semana, en el podcast de SiriusXM conducido por Jess Cagle. “A lo largo de mi enseñanza, me acosté con estudiantes y eso estuvo mal. Pero como dije, no es por eso que comencé la escuela y no fui la persona que selecciono a esos estudiantes para estar en la clase. Así que no fue en “plan maestro” por mi parte”, explicaba Franco en la entrevista. Lejos de justificarse, continuó explicando que aunque fue una cuestión consensuada, nunca debió haberse producido.

Las polémicas con el actor californiano datan de varias fechas. En 2014 una niña de 17 años compartió unas capturas de pantalla de unos mensajes compartidos con James Franco en los que él le decía de ir a la habitación de un hotel, más tarde corroboró su autenticidad y pido disculpas. 4 años después Los Ángeles Times publicó un artículo sobre cinco mujeres que lo acusaban de conducta sexual inapropiada en su escuela de actuación, Studio 4.

Este verano, James Franco acordó pagar casi 2 millones y medio de dólares para resolver esa demanda conducta sexual en la escuela. La misma señalaba que Franco y sus socios “participaron en un comportamiento generalizado inadecuado y con carga sexual hacia las estudiantes al sexualizar su poder como maestro y empleador al dejar pasar la oportunidad de de desempeñar roles en sus proyectos”. Ante esto, el actor le dijo a Cagle que ha estado trabajando durante cuatro años para superar sus abusos de sustancias, lidiando tambien con una adicción sexual reconocida.

Por último, habló de las últimas declaraciones de Seth Rogen, en las que el cómico afirmó no tener ningún trabajo en el futuro junto a su amigo: “Solo quiero decir que amo absolutamente a Seth Rogen (…) trabajé con él durante 20 años y nunca tuvimos una pelea”. En su agenda, Franco tiene pendiente el estreno de The long home, película en la que participa como actor y director.