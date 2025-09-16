James Cameron está desarrollando otra película de ‘Terminator’: «Vivimos en la era de la ciencia ficción»

En una época dorada para las franquicias y las sagas, hace mucho tiempo que los fans no tienen una película ya no buena, sino decente sobre Terminator. La franquicia que ya nos avisó a finales de los 80 sobre los peligros de la inteligencia artificial, no levanta cabeza desde prácticamente, su secuela directa, Terminator 2: El juicio final. Y teniendo en cuenta que esta va camino de cumplir 34 años, a la propiedad intelectual le urge que su creador original, James Cameron, vuelva a liderar un nuevo proyecto del universo de John Connor y la rebelión de las máquinas. Mientras tanto, los fans deben contentarse con las últimas declaraciones del realizador canadiense, el cual acaba de confesar estar trabajando en un nuevo proyecto de la IP.

Cameron ha sido el responsable absoluto de las dos primeras entregas. La cinta original es un clásico del género, mientras que la secuela está considerada por muchos como ese ejemplo que rompe el adagio aquel de «segundas partes nunca fueron buenas». Entre ambas, el cineasta consiguió recaudar 600 millones de dólares en todo el mundo y cosechar grandes críticas. Pero a partir de la tercera, la opinión de la prensa especializada fue depauperando el crédito ganado hasta llegar a un punto de casi no retorno en el que los cuatro largometrajes posteriores devaluaron por completo la marca propiedad de Paramount Skydance. Porque ni siquiera recuperar su posición de producto ejecutivo y valedor de la historia principal en Terminator: Destino oscuro, le sirvió a la licencia para recuperarse del escepticismo instaurado en torno a los personajes interpretados por Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton.

¿Una nueva película de ‘Terminator’?

La noticia del desarrollo de una nueva película de Terminator la dio el propio Cameron en una reciente entrevista para la CNN (vía Discussing Film). Aunque claro está, al ganador de tres premios de la Academia le está costando encontrar un argumento factible dentro de un contexto actual en el que los avances tecnológicos casi están a la par con tantos planteamientos propios del género:

«No he podido empezar con eso hasta ahora porque no sé qué decir que no sea superado por la realidad. Vivimos en la era de la ciencia ficción», argumentaba el autor.

Cada nueva película de Terminator ha intentado repetir la exitosa fórmula de la propuesta original, la cual alcanzó su cenit en la secuela directa. No sabemos si Cameron sólo volverá a estar implicado en el guion o si se atreverá con la dirección. Algo sumamente complicado teniendo en cuenta su complicada agenda.

Entre Pandora e Hiroshima

El principal escollo para que Cameron pueda asumir la dirección de la siguiente película de Terminator, pasa por la interminable proyección de su etapa en la taquillera saga de Avatar. Al mundo de Pandora todavía le quedan otros tres largometrajes que seguirán expandiendo el cosmos de personajes de los Na’vi. Entre medias, el director adaptará la novela de Charles Pellegrino, Last Train From Hiroshima.

Ser desconoce cuando podría llegar la continuación de la franquicia de Terminator. Pero como pronto, el hipotético filme llegaría en el 2027.