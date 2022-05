Una de las novedades de Movistar Plus+ para esta primavera es la serie Harry Palmer: el expediente Ipcress, un thriller de espionaje ambientado en los años sesenta en plena Guerra Fría. Esta ficción es una adaptación televisiva del clásico espía británico de las novelas de Len Deighton que hace años popularizó el actor Michael Caine en películas como Ipcress y Funeral en Berlín.

Harry Palmer: el expediente Ipcress se acaba de estrenar y cada lunes se podrá ver en Movistar Plus+ un nuevo episodio de los seis que consta la serie. La serie está ambientada en la Guerra Fría cuando Harry Palmer, un ex contrabandista convertido en espía, recibe una peligrosa misión encubierta para encontrar a un científico nuclear británico.

Esta serie que se podrá ver en Movistar Plus+ está escrita y producida por John Hodge, guionista de otras adaptaciones de clásicos como Trainspotting, T2: Trainspotting y La playa. Harry Palmer: el expediente Ipcress está dirigida y producida por James Watkins (McMafia, Asalto en París).

El espía perfecto

El protagonista de la serie es el joven Harry Palmer un sargento del ejército británico que es arrestado por trapichear en el mercado negro en Berlín. Pero como explica la sinopsis de Movistar Plus+ su vida cambia porque “recibe la oferta de un caballero del servicio de inteligencia inglés: si trabaja en su unidad, se librará de ir a prisión. Harry, superviviente y adaptable, acepta convertirse en espía y se embarca en su primera misión”.

Harry Palmer, aunque no disfruta con este trabajo, está claro que no se le da nada mal. El espía tendrá que viajar desde Londres a Beirut, EE UU y China para perseguir “pistas de científicos secuestrados, cerebros lavados, traiciones y muy probablemente un romance poco recomendable”, según la sinopsis de la plataforma de streaming.

Pronto se dará cuenta de que en esa época los grandes poderes luchan por conseguir los secretos nucleares y que no puede fiarse ni de norteamericanos ni de soviéticos. El joven espía tendrá usar su talento para sobrevivir y poder salvar la misión.

Un buen reparto

La serie Harry Palmer: el expediente Ipcress está protagonizada por el actor Joe Cole que interpreta al joven espía Harry Palmer y al que al que todos conocemos por su papel de John Shelby en la serie Peaky Blinders o por Gangs of London. La actriz Lucy Boynton da vida a la espía británica Jean Courtney (Bohemian Rhapsody) y Tom Hollander que interpreta al mayor William Dalby (Taboo, El infiltrado). El actor Ashley Thomas (Them, Top Boy) interpreta a Paul Maddox, ayudante de Dalby.

Esta es una de las apuestas de Movistar en series para este mes de mayo junto con The Man Who Fell to Earth (El hombre que cayó a la Tierra) que sorprende por su producción, ambientación y reparto.